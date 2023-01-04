臉書換新照寫下「團結共好」　侯友宜：展現新的狀況、新的氣勢

▲侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜昨日換臉書照片，並寫下「團結共好」4字，被外界認為是在對2024喊話？侯友宜稍早表示，每年元旦過後都會換臉書照片，這是每年必做的事情，希望可以展現新的狀況、新的氣勢、新的不一樣共好，期待國家共好，新北就會更好。

近日2024議題圍繞在侯友宜身上，侯昨日悄悄換上臉書新封面照片，照片中還有「團結共好」4字，文中侯寫到，「2023年，我們一同許下心願，台灣團結共好，創造中華民國和平、安定、繁榮、永續！新的一年，我們一起加油，以包容及關懷，串起新北有愛、台灣有愛，一起團結共好，才能讓中華民國更好！」 此動作被外界認為是與2024有關。

▲侯友宜換臉書照。（圖／翻攝侯友宜臉書）

侯友宜稍早接受訪問時指出，他從一開始當新北市長時就有講過「共好」，北北基好、北台灣共好，全台就會共好，他認為共好就是不分你我、不分族群、不分黨派，大家凝聚向心力，一起努力好好做事，這就是他的態度。

侯友宜也提到，每一年在元旦過後都會換臉書照片，這是每年必做的事情，希望可以展現新的狀況、新的氣勢、新的不一樣的共好，國家就會共好，新北就會更好。

對於「團結共好」是不是在與黨內喊話？侯友宜說，他現在是新北市的市長，市長最重要是要把新北市政做好，像去年歡樂耶誕城有771萬人次參加，新北同仁很辛苦，動用很多人力讓民眾度過溫馨幸福的聖誕歲月，希望今年新北歡樂耶誕城能夠展現不一樣的高度，讓新北榮耀變成台灣之光。

