曝柯文哲、郭台銘「有通電話」　前北市府發言人談合作空間

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝柯文哲、郭台銘「有通電話」　陳智菡談合作空間

▲▼柯文哲出席秘書長交接暨兔年新春小物開箱 新任秘書長周台竹 謝立功。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘被視為影響2024總統大選關鍵之一，與有意參戰的前台北市長柯文哲兩人間的關係備受外界關注。前台北市政府發言人陳智菡透露，他們互動很多，也有在通電話；至於合作方面，柯文哲也說過，只要理念合的人，就會有合作空間。

陳智菡在《震傳媒》談到2024總統大選，柯文哲應該有2成影響力，而藍綠兩黨潛在人選，包括新北市長侯友宜與副總統賴清德都還沒有被真正檢視，但柯文哲已經從上到下、裡裡外外被檢視千百回，所以戰爭現在才要開始。

陳智菡指出，民眾黨資源跟其他黨相比是絕對弱勢，柯文哲也明白，但他有2點無法被他人超越，例如勤勞與聰明，可以迅速抓到重點，而且也接地氣，且柯文哲在2014選台北市長時博取所有媒體聲量，但現在則會有執政包袱，不過相信接下來會有更多人看到柯文哲在北市府，樹立了什麼標竿，所以2024這場戰爭會是場理念跟價值之戰。

陳智菡表示，過去這幾次選戰中，可以觀察藍綠板塊是否有鬆動，柯文哲認為中間選民、討厭兩黨的這塊最大，而藍綠兩黨潛在人選，包括新北市長侯友宜與副總統賴清德都還沒有被真正檢視，但柯文哲已經從上到下、裡裡外外被檢視千百回，所以戰爭現在才要開始，而且若要說政績，柯文哲能拿出來的東西太多了。

針對副手人選，陳智菡笑說，「柯文哲沒有跟我討論，而現在競選辦公室就是在台玻大樓裡，但目前都還在整理階段。」很多人希望把民進黨拉下來，所以才會有藍白合一說，但柯文哲的DNA與藍綠不太一樣，但也不是說不能合作，而是要在某種前提架構下來去探討合作空間。

陳智菡也說，郭台銘跟柯文哲互動很多，也有在通電話，但柯文哲應該不會那麼沒志氣，說要當第二或第三的選擇，目前會朝向「請益之旅」，下鄉輪流走，畢竟他過去太多時間在處理台北市政，沒有時間繁忙黨務，而接下來就會努力投入。

至於柯文哲如何看待賴清德與侯友宜，陳智菡表示，很少聽到柯文哲在提賴清德，但跟侯友宜比較常來往，會針對很多跨市議題討論，「但新北很多東西都是請台北市幫忙，包括八里污水廠，新北過去有說要把該議題交接回去，但到現在都還沒有下文，一直都是台北市在幫忙做處理，所以大家都還是需要被檢驗的。」

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