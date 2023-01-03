快訊／佈局2024總統大選！　柯文哲今年春天將訪美

▲柯文哲出席秘書長交接暨兔年新春小物開箱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

早早喊出要挑戰2024總統大選的柯文哲，在卸下台北市長職務後，除了到台大報到準備辦理退休之外，也開始籌備2024競選辦公室、財團法人台北市台灣眾望關懷基金會。面對總統參選人必訪的美國，柯文哲也不會缺席，新任民眾黨秘書長周台竹3日透露，計畫在今年春天訪美。

民眾黨3日上午舉辦秘書長交接暨兔年新春小物開箱記者會，由謝立功將秘書長一職交接給周台竹，而身為黨主席的柯文哲也親自參與。周台竹表示，自己過去從未做過黨務工作，對於40年公務生涯來說是一個全新挑戰，自己這兩天也請教謝立功一些工作經驗，希望未來能將柯文哲的正直誠信理念帶到民眾黨，讓大家有耳目一新的感覺。

會後受訪時，被問到目前有無安排訪美、訪日的時程？周台竹透露，有關於柯文哲訪美一事，自己曾經和柯文哲討論過，「原則上應該是在春天。」至於什麼時間，他們還在考慮當中，因為有很多行程得兼顧。

周台竹指出，美國是台灣最重要的國安方面盟友，倘若中國有舉動時有足夠實力能幫助台灣；而在外交兩岸政策上，台灣一定會想盡辦法讓兩岸和平解決雙邊分歧，並非完全不做努力，台灣要備戰、能戰才能和平，在此之前要嘗試所有可能性，讓中國了解，用和平方式解決兩岸分歧，比較符合各方利益。

▼新任民眾黨秘書長周台竹。（圖／記者屠惠剛攝）