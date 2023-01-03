避談錢從哪來！蔣萬安稱敬老金「不舉債」　柯文哲酸：我當然知道啊

▲台北市長蔣萬安市政會議前受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內取消發放每年1500元重陽敬老金，後因議會通過自治條例，使時任副市長黃珊珊提出恢復發放解方，估每人可拿1200元；但台北市長蔣萬安剛上任就喊發1500元敬老金，預算得增加1.7億元。蔣萬安3日表示不會舉債發放，但柯文哲酸說「我當然知道不舉債」，但仍得說明錢從哪來。

針對重陽敬老金議題，黃珊珊在臉書批評預算將暴增，蔣市府可能要舉債才能負擔社福經費？蔣萬安3日出席市政會議前表示，「我們不會舉債來發放。」已經請財政局盤點相關財政收入，一切依預算相關法規辦理。

至於柯文哲日前曾說恢復1500元敬老金得先修改行政命令，並到市政會議宣讀，今日有無可能直接宣讀？蔣萬安並未回答到問題，僅說都有跟各局處討論，目前就是先請財政局盤點財政收入，目前了解不會舉債發放，都是朝今年重陽節就會發放敬老金方向努力。

而民眾黨主席柯文哲3日上午於黨秘書長交接儀式時表示，錢就這麼多，要就挪預算，不然就是舉債，或是把歲計賸餘用掉，「只有這3個方法，因為每個政府的預算執行率不會100％，再不然就是拿二備金。」

柯文哲強調，要講清楚錢從哪裡來，「我當然知道不舉債，但要挪哪個預算、二備金，還是用歲計賸餘吃掉？總要有個說明。」

▼柯文哲出席秘書長交接暨兔年新春小物開箱。（圖／記者屠惠剛攝）