傳郭、侯多次密會談2024　柯文哲：我也跟郭台銘見面很多次

▲柯文哲出席秘書長交接暨兔年新春小物開箱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

距離2024總統大選剩下一年時間，各方人馬積極佈局，外傳鴻海集團創辦人郭台銘與新北市長侯友宜在九合一大選前，雙方私下見面3次，最終並未談成正副總統搭擋，並共識「你選、我就不選」合作態勢。同樣有意參選2024總統大選的民眾黨主席柯文哲，3日則自爆自己跟郭台銘也見很多次。

《鏡週刊》3日報導提及，郭台銘力挺侯友宜選總統幾乎已成定局，兩人九合一大選前至少私下見面深談3次，話題直切正副總統搭擋問題，但最後並未談成搭擋一事，侯、郭初步定調「你選，我就不選」。

同樣有意投入2024總統大選的柯文哲，3日在民眾黨中央黨部進行秘書長交接儀式。針對郭侯密談合作一事，柯文哲表示，國家有國家要處理的事情，不用每次都把選舉掛嘴上，選舉通常是凝聚國家共識的過程，或聚焦處理問題，而不是老是講誰跟誰配，太多陰謀論或秘辛。

柯文哲提及，郭台銘如果跟侯友宜兩人密會，「這消息怎麼傳出來的？聽起來就怪怪的，我跟郭台銘也見面過很多次啊！報紙上也沒寫什麼。」他覺得應認真做事，台灣有當前要面對的問題。

媒體追問，與郭台銘見面時，有無感受到對方要支持侯友宜？柯文哲並未正面回應，僅說自己做人是「大家方便就好」，只要心存善念，所作所為對台灣有好處就好。