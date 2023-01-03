蔣萬安取消7：30晨會「別為開而開」　柯文哲仍堅持晨會制度好

▲台北市長蔣萬安市政會議前受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲2014年上任後，在台北市政府打造早上7時30分的晨會文化，台北市長蔣萬安剛上任時選擇「柯規蔣隨」，從12月26日召開7時30分晨會持續至12月30日止，但1月3日決定不召開晨會。蔣萬安3日證實，開會要以效率為最高指導原則，不要為開而開；柯文哲則仍大讚晨會制度很好，讓市政更有效率。

柯文哲擔任台北市長8年期間每天召開7時30分晨會，且時常將此制度掛在嘴邊，而蔣萬安2022年12月25日上任後，第一個遇到的問題就是26日晨會要不要召開，當時研議26日至30日皆會召開，但也埋下「團隊未來會依照需求召開會議，讓市政推動更為順暢」等伏筆。

市府相關單位3日向《東森新媒體ETtoday》透露，蔣萬安1月3日不召開晨會；根據蔣萬安公開行程顯示，由於碰上每個月第一周，所以市政會議提早至8時30分召開，並且於市政會議前接受媒體訪問。

而蔣萬安3日於市政會議前受訪時證實，經過第一周的試運行，他們也逐步形成了共識，接下來不管是開什麼會、什麼時候開會，都是以效率為最高的指導原則，不要為了開會而開會，這一周會以晨會、午餐會報的方式來進行，一切絕對是以議題為導向、以效率為原則、以解決問題為目標。

不過，民眾黨主席柯文哲3日出席秘書長交接暨兔年新春小物開箱記者會，針對蔣萬安不召開晨會，柯文哲表示，台北市市政繁雜相當多，從捷運到社福，每天要處理的問題很多，以前摸索出局處可自己解決就自己解決，需要跨局處或單一局處面臨困難時，例如媒體關注2天以上、超過2個議員關切，或是高風險問題，就會拿來晨會討論。

柯文哲提及，晨會是一種政治上的信念，因為他認為眾人智慧超過個人智慧，「我覺得晨會制度很好，可以讓整個市政更有效率。」過去最常犯的錯誤就是每個局處「公文旅行」，乾脆把有關係的局處全部找來，大家當場就把問題解決，之後再寫公文，依據哪幾次會議記錄做，這樣流程速度就會變快。

▼柯文哲出席秘書長交接暨兔年新春小物開箱。（圖／記者屠惠剛攝）