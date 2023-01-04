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捐書請你免費喝咖啡　新北市圖推清舊書捐「漂」書

▲捐書請你免費喝咖啡 新北市圖推清舊書捐「漂」書。（圖／新北市立圖書館提供）

▲捐書請你免費喝咖啡，新北市圖推清舊書捐「漂」書。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新的一年到來，除舊布新大掃除，新北市立圖書館特別推出「除舊佈新．閱讀分享」活動，邀民眾清出家中不需要的好書，踴躍捐出參與新北市漂書活動，圖書館會將所有募集到的好書置放於各漂書站點，提供年節返鄉及過年出遊的民眾取閱。只要捐書，圖書館便免費請你喝路易．莎咖啡，100本還可以免費到府載運。

新的一年開啟新的希望，尤其近幾年歷經疫情襲擊的未知與不確定性，每個人都面對不少壓力與情緒衝擊，迎接全新的一年，新北市立圖書館邀大家多閱讀、多分享，用閱讀清空負面情緒，為新的開始注入滿滿的能量與知識，讓2023年生活可以更美好。

新北市立圖書館王錦華館長表示，新北市於2013年率全國之先，發起漂書運動，在各地設置漂書站點，同時一年365天持續募書，除了帶大家體驗不同的閱讀模式，也鼓勵民眾捐出不看的書，透過閱讀分享，延續書的價值，推廣知識環保。

新北市立圖書館「除舊佈新．閱讀分享」活動，2023年1月3日起至15日止，民眾只要至總館捐出2本與旅遊、健康養生、食譜、親子教養、文學小說、在地人文等主題相關的書籍，或者任5本書，便可免費兌換100元路易．莎咖啡抵用券。另外考量民眾大量捐書的便利性，1月14日起至20日止，只要捐書達100本，便可電話預約免費到府收書。詳細活動資訊及到府收書預約方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868。

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