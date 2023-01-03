東北角小寒時節大海餽贈　新北黑金「小紫菜」正值盛產

▲海女阿嬤於貢寮馬崗海邊採收紫菜。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

小寒是24節氣中的第23節氣，冬季的第5節氣，意味著開始進入一年中最寒冷的日子！東北角海岸地區時常是寒風大雨狀況，但往海邊遠眺海蝕平台上，不時可以看到拿白鐵特製刮勺與畚箕、腳穿膠鞋、腰綁網袋，頭戴防曬頭套和斗笠的海男海女們，辛勤的採集素有黑金稱號的「小紫菜」；小紫菜是老天爺送給東北角沿海居民的禮物，邀請大家走訪東北角的各個漁村，品嚐在地簡單又美好的好滋味。

國立臺灣海洋大學海洋中心張睿昇博士在「臺灣百種海洋生物：大型海藻與海草」書中指出，在東北角浪花飛濺礁塊上的刺紫菜（俗稱小紫菜），顏色為紫黑色，長度約2至4公分，生長於潮間帶之風浪大的高潮帶岩礁上，冬天為其紫菜的成長期間，紫菜會反覆的生長，海男海女採集過的地方，幾天後又會再長出來，直至產期結束。

▲採收後小紫菜外觀（左）小紫菜顏色為紫黑色（右）。

漁業處表示，東北角的紫菜是深受老饕喜愛，由於採收過程純為人工，價格頗為高檔常被稱為大海的「黑金」；紫菜具有高營養價值，含各種人體必需的營養成份如維生素A、B、C和E，以及鉀、鈣、鎂、磷、鋅和錳等礦物質，惟富含硒和碘應適量攝取。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，東北角海域盛產的小紫菜，生長在礁岩上被海浪拍打的區域，它的生長季節是11月至3月，其中以12月至次年1月的小紫菜最鮮嫩可口；介紹貢寮漁村家常滷小紫菜給民眾參考，起油鍋放蒜頭爆香，先將爆香後的蒜頭撈起，接著將小紫菜放入充滿蒜香味的油鍋中翻炒約3分鐘以上，放些許蠔油和醬油膏提味。

漁業處長張麗珍表示，東北角海岸灣峽嶙峋且位於黑潮及大陸沿岸流兩大海流的交匯處，海洋資源相當豐富，冬季產有鮮魚（黑毛、白毛、紅甘、白帶魚）及海藻（小紫菜、頭髮菜、小海帶、滸苔）等諸多海味，誠摯邀請大家來東北角遊玩時，順道至各個漁村品嚐充滿海味與特色的漁家料理，東北角沿海風光景緻與海洋鮮味。