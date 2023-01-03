發現金！蔡英文拍板「全民共享」　英系綠委力挺：立院一定配合審議

▲總統蔡英文。（圖／記者黃國霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對外界高度關心去年稅收的規劃運用，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌3日拍板「全民共享」，將1,800億元保留一定額度後，用「發現金」方式作為全民共享的方案。對此，英系立委管碧玲、羅致政、王美惠、蔡易餘等人都表態支持，並表示，立法院一定會配合審議，在經濟衝擊下，讓民眾早日拿到經濟紅利。

行政院長蘇貞昌上午受訪時表示，這個4500億，700億是地方的不能動，剩下的3800億中，1000億做為補貼勞健保和電價因應，1000億做為強韌經濟，1800億要預留不時之需及用來與全民共享，「我們規劃在這個額度跟全民共享，用發現金的方式。」蘇強調，這要有法源的根據和預算的編列，要經立法院同意，不是私下發紅包。

立委羅致政表示，因為台灣總體經濟成長，使得去年的稅收比預期增加4500億，然而面對通膨壓力以及未來可能的全球經濟衰退，減輕民眾經濟壓力以及刺激經濟復甦是政府的首要工作。

羅致政指出，自己跟多位立委主張政府應對全民發放現金，讓全民能共享總體經濟成長的果實跟稅收盈餘的紅利，感謝元旦總統的宣示，今天蘇貞昌具體承諾將規劃1800億跟全民共享，並以現金的方式發放。

羅致政指出，等規劃方案出來後，自己也會在立法院協助推動相關立法及預算作業，讓民眾早日拿到經濟紅利。

對於相關政策，管碧玲表示，肯定行政院長蘇貞昌，高度敏銳、迅速回應，朝發現金方向規劃1800億全民共享方案。這個決策讓總統具理想高度的分配，與人民當前的需要得以兼顧，值得肯定。

王美惠表示，感謝蔡總統，以及蘇院長體察民意，體恤基層民眾生活上的壓力。一個政策的制定，需要考量的面向很多，除了要著重國家的整體發展，總體財政計畫，也要顧及人民的需求，做通盤規劃，在有餘力的情況下，與全民共享經濟紅利，讓全民能夠真正感受到，國家經濟成長的亮眼成績。

王美惠指出，希望藉由此次的政策，能讓台灣早日走出疫情陰霾，經濟再復甦，也能解決民生需求，真正照顧到基層民眾的生活。

蔡易餘指出，在全球經濟局勢嚴峻的情況下，蔡總統宣布將保留一定額度，用「發現金」的方式，照顧人民的福祉。另外，「加強韌性經濟方案」的七項措施，希望能減輕大家生活壓力以及協助傳統產業、農漁業、觀光業。

蔡易餘呼籲，行政院務必盡速規劃相關法案並明確溝通使用方向，立法院一定會配合審議，在經濟衝擊下，「我們一定要繼續團結一心，為台灣這片土地努力下去。」

