太晚定調發現金？　周玉蔻曝蔡政府警訊：拖拖拉拉神經末梢麻痹

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對大眾所關心的「還税於民」議題，行政院長蘇貞昌3日上午受訪時表示，超徵稅收的1800億扣掉必要規劃後，用發現金的方式跟全民共享。對此，資深媒體人周玉蔻今日痛批，政府明明要發現金卻遲遲按兵不動，「拖拖拉拉、神經末梢麻痹，這難道不是蔡政府的警訊？」

財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，總統蔡英文裁示其中一筆1800億元在扣除必要規劃後，可與全民共享，但對於該金額是否還稅於民，蔡英文在元旦談話上卻語帶保留。

直至今日上午，蘇貞昌才針對4500億元議題回應道，「4500億中，700億是地方的不能動，剩下的3800億中，1000億做為補貼勞健保和電價因應，1000億做為強韌經濟，1800億則為預留不時之需及用來與全民共享，我們規劃透過法源根據和預算編列，並經立法院同意後，以發現金的方式跟全民共享。」

對此，周玉蔻稍早透過臉書發文痛批，明明要發現金卻遲遲按兵不動，跟著老百姓一起放年假，恢復上班才宣布，好事變沒事，差點變壞事，白白被罵七十二小時，更砲轟「拖拖拉拉，神經末梢麻痹這難道不是蔡政府的警訊？」

貼文一出立馬有網友留言表示，「已經太晚了，一付被逼的樣子，就算發了也不會有感謝和加分了」、「每次一些重大利民政策，行政院都很會拖」、「美意已經變質了，失望！」、「白白被罵72小時......唉！」