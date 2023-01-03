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「還稅於民」引民怨？　李艷秋曝關鍵原因：民進黨恐再次付出代價

▲▼蔡英文、李艷秋。（圖／總統府提供、翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

▲蔡英文、李艷秋。（圖／總統府提供、翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

記者詹宜庭／台北報導

國庫去年超徵4500億元稅金，行政院長蘇貞昌3日上午定調，超徵稅收的1800億扣掉必要規劃後，將以發現金的方式跟全民共享。對此，資深媒體人李艷秋3日痛批，超收款之所以會引發民怨，其根源正是因為民眾苦哈哈地過日子，卻看到民進黨肥缺佔滿、吃香喝辣，如此相對剝奪感恐讓民進黨在總統及立委選舉中再次付出代價。

財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，總統蔡英文日前裁示，該稅收中的1800億元在扣除必要規劃後，可與全民共享，但對於該金額是否還稅於民，蔡英文在元旦談話上卻語帶保留。直至今日，蘇貞昌才對4500億元議題回應道，「4500億中，700億是地方的不能動，1000億做為補貼勞健保和電價因應，1000億做為強韌經濟，1800億則為預留不時之需及用來與全民共享。」

對於1800億有條件的還稅於民，李艷秋稍早透過臉書發文質疑，「政府宣稱稅金超收4500億，你相信這個數字嗎？實際上到底超收多少？蔡英文元旦稱1800億要未雨綢繆，不能普發現金，但1800億要綢繆什麼？連個影子都沒有就收到口袋了。」

李艷秋批評，蔡英文才說不普發現金，兩天後蘇貞昌又說要發現金全民共享，但這本來就是政府因為行政疏失、預算失能所造成的，如同預先借款；然而，政府還稅於民卻好像施恩一般，痛批「難道是要民眾高呼謝主隆恩嗎？這個政府話術太厲害，不吐一下過意不去。」

針對4500億超收款中，有700億給地方、1000億補貼勞健保及台電虧損、1000億強韌經濟、1800億預留未來不時之需及全民共享，李艷秋認為，政府要這樣切也可以，但同時要向人民說明三大問題，包括：第一，勞保虧損及電價穩定，年年都有預算支應，還要超收預算補貼，政策失誤加行政無能，納稅人活該剝幾層皮？第二，8400億防疫紓困特別預算用到哪去了？怎麼連疫苗都靠民間買朋友送？第三，1800億還要先扣掉「不時之需」才能「全民共享」，但什麼是不時之需？準備打仗嗎？還是為民進黨總統及立委選舉未雨綢繆？要留多少才夠？全民能拿回多少？

「納稅人為了政府運作，都已經付稅了，這樣算一算，政府不應該還1800億，而是3800億。」李艷秋開嗆，超收款之所以會引發民怨，其根源正是因為民眾苦哈哈地過日子，卻看到民進黨肥缺佔滿、吃香喝辣。況且，政府多收稅金理當還錢，可他們卻不斷拖拖拉拉，如此相對剝奪感恐讓民進黨在總統及立委選舉中再次付出代價。

最後，李艷秋也呼籲，執政者不能忘了「取之於民，用之於民」的道理，而「用之於民」的「民」代表「人民」，而非民進黨的「民」。

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關鍵字：

蔡英文蘇貞昌還稅於民李艷秋

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