蔡英文還稅於民發現金　黃揚明批「父子騎驢」：政策髮夾彎犯大忌

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對「還税於民」議題，總統蔡英文元旦談話時才喊出「錢要花在刀口上」，如今卻呼應行政院長蘇貞昌3日所定調之決議，預計將超徵的1800億元保留一定額度後，以發現金方式作為全民共享的方案。對此，資深媒體人黃揚明痛批，蔡總統元旦的宣示如同潑了執政黨立委一桶冷水，引起許多民眾抗議聲浪；現在的發錢決策髮夾彎，形同父子騎驢，對一個政府政策擬定而言，絕對是大忌。

黃揚明今日在臉書發文指出，元旦當天，蔡英文發表新年談話時提及2022年超額徵收的稅收，當中有1800億元是「行有餘力時，在財政許可範圍之內，適時來研議全民共享的可行方案」。另外，面對媒體提問時蔡英文也說，國安高層會議中並沒有具體討論發放消費券還是現金，也沒有具體討論時程，都是要具體審視整體經濟局勢再做討論，強調「錢要花在刀口上」。

對於蔡英文在「還稅於民」議題上語帶保留，黃揚明認為，不論2021年民進黨由上而下是如何反對政府發現金給人民，蔡總統元旦的宣示如同潑了執政黨立委一桶冷水，讓不少執政黨立委的服務處接受不少民眾抗議聲浪。豈料，過兩天後蘇貞昌又說了另一套「研議將扣除不時之需後，將剩餘額度發現金給人民」的邏輯，蔡英文也在下午兩點透過臉書呼應蘇貞昌的說法。

黃揚明開嗆，蔡英文的發錢決策髮夾彎，形同父子騎驢，對一個政府政策擬定而言，絕對是大忌。政府超額收稅該如何處置，是一套話題；政府該不該發現金給人民，又是另一套話題，當執政高層將這兩套話題綁在一起時，「還稅於民」是簡單粗暴的邏輯，一般民眾很容易接受，但若逆勢而為，勢必得面對民意風暴。

黃揚明直言，號稱站穩「進步價值」的政黨，仍得透過民粹手段討好人民，其實蠻悲哀的；但決策程序居然是看風向來定調，更是悲哀至極，質疑「站在一個老百姓的立場，政府很有錢可以發錢給全民，誰會反對？」