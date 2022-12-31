一輩子種菜！慨捐420萬救護車　樹菊嬤2.0李黄香行善創紀錄

▲▼84歲桃園善心人士李黄香（左），捐贈420萬元救護車及器材，創下南投縣紀錄。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

桃園縣高齡84歲的阿嬤李黄香，畢生以種菜、賣菜為生，收入微薄，卻為了實現已故夫婿遺願，慷慨捐贈要價420萬元的救護車給南投縣消防局，也是南投歷來「身價」最高的一台救護車，善行義舉猶如台東「菊嬤」陳樹菊翻版。

李黄香30日由家屬陪同，親赴南投縣參加救護車及隨車救護器材捐贈典禮，縣長許淑華則回贈感謝狀及紀念品，並宣布李黃香為南投縣榮譽縣民，感謝她的無私大愛。

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李黄香說：「我年紀大了，社會如有需要，自己做得到，願意貢獻！」透露她從小在桃園農村割草、看牛，後來一直種菜、賣菜為生，為實現夫婿李義春為社會送暖的生前心願，除了捐贈救護車給南投縣，預計明年2月還要捐救護車給苗栗縣，另將捐贈一輛大巴給慈濟，並希望明年也捐贈救護車給桃園。

消防局表示，李黄香捐贈救護車及隨車救護器材予消防員執行緊急任務使用，包括一人便可操作的電動救護擔架，除可減輕救護人力，也提升消防救護人員安全保障，同時為緊急傷病患提供更好的救護服務。



許淑華也直呼「足甘心（真感動）！」她指出救護車及器材汰換率高，需不斷補充提升，李黄香願意捐贈南投創紀錄的高價救護車及器材，不但讓傷病患和救護人員多了一份安心，也是是對南投消防救災的肯定；許淑華也向在場觀禮的消防人員承諾，會設法改善相關福利，也請消防局向中央提計劃，爭取救護人力及資源。