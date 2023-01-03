桃園平鎮工廠大火黑煙狂竄　2樓烤箱釀禍...火勢持續延燒

中山高國道南下64K中壢路段今（1）下午發生火燒車意外，國一警方接獲報案通知消防人員到場搶救，因火勢猛烈，消防人員架起多條水線搶救，雖在10分鐘左右撲滅火勢，但轎車已燒成一堆廢鐵，所幸車上駕駛與乘客及時逃離未受困，大火亦未波及其他用路人，至於起火原因仍由消防人員調查釐清。