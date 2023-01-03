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桃園平鎮工廠大火黑煙狂竄　2樓烤箱釀禍...火勢持續延燒

▲桃園市平鎮區東隆街一家鐵皮工廠今（3）日中午發生大火，消防局第四大隊派出大批警消灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區東隆街一家鐵皮工廠今（3）日中午發生大火，消防局第四大隊派出大批警消灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區東龍街一處鐵皮工廠今（3）日中午發生大火，桃園市消防局第四大隊出動大批警消與消防車前往灌救，起火地點位於2樓大型烤箱，火勢持續延燒，消防人員初步研判現場並無人員受困，火勢於下午1時34分被控制，目前進行最後殘火處理，至於起火原因與實際損失仍需由鑑識人員進行調查釐清。

▲桃園市平鎮區東隆街一家鐵皮工廠今（3）日中午發生大火，大量濃煙從廠房中竄出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區東隆街一家鐵皮工廠今（3）日中午發生大火，大量濃煙從廠房中竄出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，今天中午12時45分續報案指稱，平鎮區東龍街1家手機面板等零件工廠發生大火，消防局派出81名警消、28輛各式消防車、2輛救護車前往灌救，因起火點由2樓竄出，火勢延燒使得現場上百平方公尺廠房陷入火海。

▲桃園市平鎮區東隆街一家鐵皮工廠今天中午發生大火，大批警消灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區東隆街一家鐵皮工廠今（3）日中午發生大火，大批警消灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

第四大隊副大隊長陳胤蒝說，初步研判現場無堆放危險物品，工廠方面亦表示無員工受困受傷，消防人員在工廠四周佈署水線灌救，以防止火勢延燒，火勢於下午1時34分被控制，目前仍持續殘火處理，至於起火原因仍需進一步調查釐清。

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