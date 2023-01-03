女駕駛低頭撿物品撞電線桿昏迷！Apple Watch幫打119救命

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆今1月3日早上8時20分許發生一起交通事故。一名女駕駛開車上班，行經自強產業道路時，因低頭撿掉在腳踏墊的物品，不慎撞上路邊電線桿，駕駛也因撞擊陷入短暫昏迷，幸虧她手上的Apple Watch偵測到車禍，直接替她撥打119求援。基隆市警察局第三分局七堵派出獲報後，立即派員到場將駕駛送醫治療，駕駛也無性命危險。

▲基隆今1月3日早上8時20分許，於自強產業道路發生一起交通事故。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲ Apple Watch持有人若受到一定程度的撞擊或是跌倒，它就自動會撥電話求救。（圖／記者吳奕靖攝）

員警獲報到場了解，發現自小客車駕駛行經自強產業道路，正要前往大武崙上班，因低頭撿拾掉落腳踏墊的物品，導致車輛偏移，不慎撞擊電桿，整輛車壓在樹叢上傾斜45度，車頭也被撞爛，車殼崩裂露出內部零件，幸運的是駕駛無生命危險，且經由Apple Watch偵測到車禍報案，救護人員在第一時間獲報前來救援，並將駕駛送往醫院治療。

警方表示，因產業道路路幅狹小，為協助事故車輛排除及避免車輛堵塞，警員於現場交通疏導，現場於9時許恢復正常通車。也提醒用路人，行車時應注意前方車況，避免低頭撿拾物品，以確保行車安全。