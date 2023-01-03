超徵「不是多收的」　他讚：「沒有過於民粹」把4500億全當紅包發掉

▲吳濬彥表示，自己非常支持蘇貞昌目前針對所謂超徵4500億如何分配的規劃說明方案。（圖／攝影中心攝）

記者江采蓁／綜合報導

國庫去年超徵4500億元稅金，行政院長蘇貞昌最新定調超徵1800億將發放現金，引發討論。對此，前民進黨發言人吳濬彥就大讚，自己非常支持蘇貞昌目前針對所謂超徵4500億如何分配的規劃說明方案，能在多重議題複雜的交織下，沒有過於民粹的把4500億全部當現金紅包發掉。

吳濬彥表示，民眾因為疫情經濟受創使日子不好過，他完全支持政府應該多照顧人民，無論是展延貸款還是發現金等利用其他干預經濟的工具，但他認為，扣緊在「超徵」帳面上的4500億怎麼運用，社會會陷入一個非常不理性與不科學的討論。

他提到，他日前寫過「超徵」的概念，希望讓更多民眾理解，超徵是指「政府實際稅收的數字比原本政府評估的多」，而非「政府從人民身上拿走更多稅金」，賺多少錢就是繳多少稅，他表示，政府確實得要檢討的是評估歲入的方法與工具的問題，但把4500億當作是「人民多繳的，政府多收的」的多出來的錢是錯誤觀念，尤其，政府稅收實徵數雖超過預算數，但中央政府累計負債達5.72兆元，整體仍是赤字。

吳濬彥指出，因為俄烏戰爭影響，今年全球能源價格飆漲，政府為了穩定民生物價，避免人民產生更大負擔，實施凍（緩）漲政策，一直都是由台電、中油兩大國營事業吸收成本，因此，去年台電跟中油共虧損近4700億。但他也坦言，把中油跟台電補貼人民負擔的虧損補起來一樣是用在民眾上，但總是比不上發現金在帳面上看到金額有所變動。

吳濬彥提到，他能理解這是政府在短時間內，無法讓所有民眾都充分完全了解「超徵」到底是什麼，而不得不從超徵4500億這個議題扣在經濟果實與全民共享去談分配的困難局面，所以他還是非常支持蘇貞昌目前針對所謂超徵4500億如何分配的規劃說明方案，能在多重議題複雜的交織下，沒有過於民粹的把4500億全部當現金紅包發掉。