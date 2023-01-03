獨／火警4死！雅速達老闆首發聲...罹難者皆愛徒　淚：他跟我20年

記者許權毅／台中報導

豐原雅速達惡火釀4死，公司負責人詹家銘12月30日現身殯儀館，但親友員工組成人牆拒絕受訪。檢警今（3）日在台中殯儀館對罹難者賴姓員工進行相驗，詹家銘再度現身陪同，並首次對外說明。詹表示，這幾位員工都是跟隨自己10多年，甚至有20年老員工，自己悲痛萬分，責無旁貸，自己絕對會負責到底，就算後事辦完也會協助家屬，當天拒訪是因為事情剛發生，一切還在混亂中，不是要逃避。

▲豐原惡火造成4死悲劇，雅速達負責人詹家銘今日現身殯儀館關心賴男相驗結果，事後出面受訪。（圖／記者許權毅攝，下同）



提及4位罹難的員工，詹家銘數度淚崩，也說明雅速達是傳統產業，員工很有多是姻親關係沒錯，也有是跟隨自己多年，其中也有自高中就到公司服務，這次罹難的有邱姓廠長是姻親，自高中畢業就跟隨自己，已經20多年，如今卻不幸罹難，家屬跟自己都悲痛萬分。

詹家銘表示，事情發生後幾乎不敢闔眼，全力配合檢調、警消調查釐清事故原因，家屬在豐原醫院、中國附醫、慈濟，或是罹難者要進行相驗，都親自到場配合關心家屬。詹說：「趁我還沒有倒下去之前，我絕對會盡全力去撫卹，身後事辦完了，如果公司有辦法繼續經營，也會提撥一些前來慰問，畢竟裡面有很多是我的鄰居、姻親。」

▲豐原惡火造成4死悲劇，負責人詹家銘表示，事發當天邱姓廠長帶隊，是要進行整理。（圖／民眾提供）



至於事發當天為何這幾人前往加班？詹家銘坦言，自己是公司負責人，公司分層管理，很難知道每位員工每日工作內容，沒有要推卸責任，但事實是如此。先前廠長建議要製作「倉儲架」，委外廠商前來製作，經了解當天因為進入完工階段，雅速達9人前往清掃、刷油漆，倉儲架外包商5人則同樣在2樓鎖螺絲，不料過了半小時左右外包商準備離開，雅速達人員沒有多加理會，在2樓繼續刷油漆，過不久一位課長發現有火苗，才剛喊「快跑！」就發生閃燃。

▲詹表示，當時9名員工在2樓刷油漆，5名包商不顧危險，在1樓進行電焊。（圖／ETtoday資料照）



詹家銘說，後來才得知，外包商5人沒有離開，反而是在樓下進行電焊工作，他痛批，對方明明知道樓上正在刷油漆，具有揮發性物質，卻在樓下進行電焊，疑似就是造成火災的起因。詹家銘話鋒一轉怒批「他們推給一位移工，還說有跟邱姓廠長說不能油漆，我試問一句話，你明知道人家已經在油漆，為什麼還要去電焊？」

詹表示，現在公司沒有辦法停擺，因為還有60多位員工家庭需要工作，雅速達是小企業，政府不會給1毛錢，只能夠自力更生。講到此處詹又哽咽，轉頭關心從相驗中心推出的賴男遺體。

▲火警起因疑似就是油漆產生揮發性物質加上電焊導致，詳細待釐清。（圖／ETtoday資料照）