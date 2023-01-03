吳怡農：盼年前公布1800億全民共享　王鴻薇情緒謾罵不適當

▲吳怡農今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農3日表示，國民黨對手王鴻薇對於1800億元的全民共享方案，選擇以選舉操作、情緒性字眼來攻擊謾罵行政部門，這是相當不適當的，並再度向政府喊話，過年前說明如何讓全民共享1800億元的資金。

吳怡農今天上午由台北市議員顏若芳陪同，展開第二天的車隊掃街行程。吳怡農會前接受媒體聯訪時說，講到最近政府1800億的全民共享的方案，他看到的是王議員選擇用選舉操作、情緒性字眼來攻擊謾罵行政部門，「我覺得這是相當不適當的」。

吳怡農指出，公共政策本來就應該理性討論，也呼籲政府針對如何讓1800億的資金來讓全民共享給具體的說明、檢視，讓大家在過年都感受到，特別是有需要的家庭特別感受到政府的關懷與照顧。

至於希望就哪些主題與對手對話，吳怡農說，他從選舉第一天就提出了具體主張、政見，圍繞著國家安全、提升競爭力，讓台灣跟世界接軌，這幾個議題上面，得到的都是對手的謾罵跟口水，「對手行為跟言行老實說沒有能力去約束，我們只能堅持向選民的承諾，這次選舉好好的針對大家關心的議題提出具體的政見」，希望大家1月8日支持一位認真理性不噴口水、不謾罵的候選人。

此外，對於台北市選委會4日將舉辦公辦政見發表會，對此，吳怡農說，政見會的準備還在進行中，將向外界報告理念價值，以及對於國家、台北市、中山松山區的願景，更重要的是他提出的政見。

▲吳怡農與顏若芳今天上午在中山區車掃。（圖／記者呂晏慈攝）