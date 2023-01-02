　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／蔡英文敗選施政策略變了　2動作從被動因應改「主動領導」

▲▼蔡英文發表2023新年談話。（圖／總統府提供）

▲蔡英文發表2023新年談話。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨在九合一大選大敗後，至今仍深陷在「檢討」的氛圍中，但總統蔡英文近來的動作明確，接連透過2場國安高層會議，拋出兵役改革、經濟民生等2大議題，有意把整體施政，從選戰期間以來，一直處於「被動因應」、議題澄清等劣勢，扭轉為「主動領導」。

民進黨在敗選後，蔡英文辭去黨主席一職，而黨中央在111年11月30日中常會成立「2022大選檢討小組」，並由桃園前市長鄭文燦擔任召集人。鄭文燦隨即召集各縣市黨部主委、縣市長候選人團隊、操盤手、社會力社團幹部主委等，分別舉行多場檢討會，最後在12月28日公布檢討報告，分別有上萬字的完整版報告，以及3000多字的備忘錄版本。

事實上，檢討是一個過程，而「檢討」本身也是無止盡的。黨內人士說，檢討往往是東看不夠，西看又還有不足，最後變成去脈絡化的在劍指誰誰誰或某某某必須下台的討論。

根據蔡英文、副總統賴清德選後的動作來看，賴清德被視為「準黨主席」，他未來掌握黨機器，啟動下鄉行程，一方面形式上在跑主席選舉，另一方面也是在傾聽基層聲音，安撫基層支持者的情緒。民進黨已趨於「定於一尊」之下，跑遍全台收攏支持者的「黨務」任務，當屬賴清德主責。

至於蔡英文方面，把黨務交棒給賴清德後，她則專注於「政務」工作。近來透過兩場國安高層會議，聚焦在兵役改革、民生經濟。事實上，她的動作明確，就是不讓民進黨施政困在敗選的泥淖中，且在議題的帶動上，把從選戰期間，一直處於「被動因應」的劣勢，好比防疫、疫苗採購等陳舊議題，或已經說明千百回的澄清，透過兵役、民生經濟等議題，轉變成「主動領導」。

在主動領導的策略上，首先綜觀整體國際局勢，全球正面臨嚴重通膨警訊，中國大陸疫情升溫，連帶加深供應鏈的混亂，而在此同時，中共解放軍在台海的軍事行動只增不減下，台海情勢是不斷變動、不斷往前滾動的。因此，黨內人士指出，蔡英文勢必要在這個時間點，讓國人知道，此刻政府正在處理什麼事情，並且按部就班的來處理。

若從政治面來看，蔡英文採取「主動領導」的本身，也是此刻最好的「因應」，當國內甚至是黨內的各種議題討論上，持續內捲、困在上一個戰場，身為領導人有必要把大家拉出來振衰起敝。舉例而言，2022年地方選戰大敗，因議題過度分散、沒有主議題，就是最好的前例。

除了兵役改革的議題外，蔡英文近日針對民生經濟召開的國安高層會議，雖然外界聚焦在是否發現金、五倍券等議題，但其實從方案內容來看，蔡英文不僅在處理經濟，也在處理政治與選後檢討。

據了解，在這次敗選後，黨內回溯投票狀況發現，有6%至7％的國民沒有出來投票，年齡層集中在30歲至50歲間，且收入落在3萬元至5萬元，這些都是在疫情之下，必須被照顧的族群。

所以，蔡英文這次國安高層會議的4項目標「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」，其中前兩項，就是「減輕人民負擔」、「穩定民生物價」，而她也宣布，將實施擴大租金津貼、補貼房貸族、跨縣市通勤族月票、中低收入戶補助，並減徵貨物稅、補貼油電價等措施。

換言之，蔡英文的執政團隊知道，在整個疫情跟經濟變局中，很多國民受衝擊，但政府在各種措施上，可能沒有照顧到或不夠到位，而反映在選舉結果上，而這次經濟議題的處理，也是就敗選後，施政上最顯著的調整。

總體來說，蔡英文在選後接連召開的兩場國安會議，可說是針對敗選的因應，而因應方式則採取「主動領導」的作為，用意除了整體國際層面、政治層面、選後檢討外，不外乎是力圖把國內或黨內，持續內捲在檢討泥淖中的討論抽出，穩定整體施政節奏。

▼蔡英文發表2023新年談話。（圖／總統府提供）

▲▼蔡英文發表2023新年談話。（圖／總統府提供）

ET快訊
台灣打成泰國？　CNN駐台記者曝「完整影片」：絕對沒搞混
林舒語二度失去寶寶！「產檢發現胎停」崩潰
這間名店前有科技執法！　連假狂開400張罰單
快訊／男大生墜落3米深吊橋！　當場死亡
快訊／確定了！台南市警局秘書室主任涉恐嚇取財　2大過免職
下午又有人丟假單！長勤請假擴大　34班延誤「平均50分鐘」
「侯盧配」2024國民黨最強棒？　盧秀燕鬆口：對台灣好都可討
IG打卡吃火鍋！　跨年夜引爆8屁孩大亂鬥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

補選倒數衝刺投票率　王鴻薇打「團體戰」複製蔣萬安勝利方程式

幕後／蔡英文敗選施政策略變了　2動作從被動因應改「主動領導」

兵役延長查照案　立院程序委員會明討論

蔡英文暫不普發現金　朱立倫不解：民進黨不是也很多立委主張嗎

「侯盧配」2024國民黨最強棒？　盧秀燕鬆口：對台灣好都可討論

楊蕙如爆民進黨互鬥內幕　嗆「衝進來領九萬真香」

趙少康頻喊總統初選「殺朱卡侯」？　朱立倫笑：我想他不會殺我

趙少康「夢幻藍」指點當立法院長　朱立倫：黨主席會把總教練做好

游淑慧曝「好幾個月沒繳房租」沒挨罵　網：房東還有房要出租嗎？

綠議員評吳怡農「佛系打法」　曝選民責問：到底在選什麼？

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

王心凌蘇有朋互COVER名曲！　《紅蜻蜓》《愛你》舞台交換

宋慧喬遇霸凌仔「一拳貓下去」　身上全是疤...佈局18年復仇

補選倒數衝刺投票率　王鴻薇打「團體戰」複製蔣萬安勝利方程式

幕後／蔡英文敗選施政策略變了　2動作從被動因應改「主動領導」

兵役延長查照案　立院程序委員會明討論

蔡英文暫不普發現金　朱立倫不解：民進黨不是也很多立委主張嗎

「侯盧配」2024國民黨最強棒？　盧秀燕鬆口：對台灣好都可討論

楊蕙如爆民進黨互鬥內幕　嗆「衝進來領九萬真香」

趙少康頻喊總統初選「殺朱卡侯」？　朱立倫笑：我想他不會殺我

趙少康「夢幻藍」指點當立法院長　朱立倫：黨主席會把總教練做好

游淑慧曝「好幾個月沒繳房租」沒挨罵　網：房東還有房要出租嗎？

綠議員評吳怡農「佛系打法」　曝選民責問：到底在選什麼？

彰化二林土雞場再爆禽流感　撲殺1.5萬隻

男友擁小三甜睡！她氣喊：你們在幹嘛？　綠茶汪轉頭「勝利微笑」

南橫U型盲彎超扯違停！騎士出彎被嚇到　駕駛回嗆：這白線捏

探視祝福元旦寶寶　張善政：透過補助政策桃園生育率六都最高

煙火炸傷女客！小琉球流氓遊客太扯　消防調查報告出爐

補選倒數衝刺投票率　王鴻薇打「團體戰」複製蔣萬安勝利方程式

男星神撞臉翁立友...女粉暴動求包養「簽名在內衣上」！

要花640萬買竹北2房中古屋？　準房東「佛心1規劃」眾人卻傻了

朱芯儀抗癌1年「決定不拼存活率」：好辛苦！　藍勾勾湧入鼓勵

幕後／蔡英文敗選施政策略變了　2動作從被動因應改「主動領導」

戲精弟被摸頭秒切暴哭模式　哥發現「神奇按鈕」玩上癮！

政治熱門新聞

「總統不爽快發現金」　綠幕僚揭原因

這縣市跨完年發大紅包！符合資格秒領2萬元

憲兵營內賭博下場慘了！涉案者全送辦　指揮官、大隊長一條龍全拔官

田慎節巨乳溢出螢幕　深V照告別2022年

幕後／發現金、N倍券「全民共享」還有望　人民領取方式雛型搶先看

國發會稱1800億用於人民　林濁水疑惑3問

蔡英文不發錢　學者分析背後盤算：恐要綁樁

快訊／蔡英文：資源優先協助高風險產業、國人　餘裕研議全民共享

幕後／蔡英文普發現金機率低？　綠委：離民意太遠了

獨／訪星前邀請！柯明宣布黨秘書長

侯友宜講「這1句」　他曝：開始學講總統要講的話

楊蕙如爆民進黨互鬥內幕　嗆「衝進來領九萬真香」

蔡英文擱置普發現金　綠委：請體恤基層的生活壓力

蔡英文喊「錢要花在刀口」　何欣純：過好年要發現金

更多熱門

相關新聞

蔡英文暫不普發現金　朱立倫怒批無法理解

蔡英文暫不普發現金　朱立倫怒批無法理解

2022年稅收超徵4500億，總統蔡英文在元旦談話提到，並未具體討論發放現金或消費券。對此，國民黨主席朱立倫今（2）日受訪怒批民進黨搞一些五四三，即將要過年，能不能把這些錢分給民眾？國民黨一再強調還稅於民、要發現金，民進黨很多立委跟進主張，現在又後悔了，民眾真的無法接受。

綠議員評吳怡農佛系　選民問：到底在選什麼？

綠議員評吳怡農佛系　選民問：到底在選什麼？

吳怡農邀大咖加持　衝藍營鐵票倉嘆艱困

吳怡農邀大咖加持　衝藍營鐵票倉嘆艱困

誰是中共同路人？　蔡正元因這事嗆蘇貞昌「中共自己人」

誰是中共同路人？　蔡正元因這事嗆蘇貞昌「中共自己人」

王鴻薇批蔡英文「還稅愚民」　提3點質疑諷：為己籌謀

王鴻薇批蔡英文「還稅愚民」　提3點質疑諷：為己籌謀

關鍵字：

蔡英文民進黨2022九合一大選國安高層會議

讀者迴響

熱門新聞

《葉問》男星突宣布「離婚7年演員妻」！

18歲男星陳屍家中！死因是藥物過量…雙親悲揭真相

台南轎班5成員自撞橋墩！　3死2傷

今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

快訊／蘿莉塔深夜拋結婚喜訊！

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

「上班不要看」正妹員工結婚了！　認秘戀同事2年

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

行李員「遭瞬間吸入飛機引擎」慘死

蔡依林台下驚見「長髮妹掉出雙球」！大尺度畫面瘋傳

竹科遊日潮　爆10團有9團必跑「極樂行程」

路人抬頭看101煙火　驚見旅館男女

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

「總統不爽快發現金」　綠幕僚揭原因

台南恐怖車禍身分曝！3死最年輕僅16歲

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD
白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面