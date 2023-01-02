幕後／蔡英文敗選施政策略變了　2動作從被動因應改「主動領導」

▲蔡英文發表2023新年談話。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨在九合一大選大敗後，至今仍深陷在「檢討」的氛圍中，但總統蔡英文近來的動作明確，接連透過2場國安高層會議，拋出兵役改革、經濟民生等2大議題，有意把整體施政，從選戰期間以來，一直處於「被動因應」、議題澄清等劣勢，扭轉為「主動領導」。

民進黨在敗選後，蔡英文辭去黨主席一職，而黨中央在111年11月30日中常會成立「2022大選檢討小組」，並由桃園前市長鄭文燦擔任召集人。鄭文燦隨即召集各縣市黨部主委、縣市長候選人團隊、操盤手、社會力社團幹部主委等，分別舉行多場檢討會，最後在12月28日公布檢討報告，分別有上萬字的完整版報告，以及3000多字的備忘錄版本。

事實上，檢討是一個過程，而「檢討」本身也是無止盡的。黨內人士說，檢討往往是東看不夠，西看又還有不足，最後變成去脈絡化的在劍指誰誰誰或某某某必須下台的討論。

根據蔡英文、副總統賴清德選後的動作來看，賴清德被視為「準黨主席」，他未來掌握黨機器，啟動下鄉行程，一方面形式上在跑主席選舉，另一方面也是在傾聽基層聲音，安撫基層支持者的情緒。民進黨已趨於「定於一尊」之下，跑遍全台收攏支持者的「黨務」任務，當屬賴清德主責。

至於蔡英文方面，把黨務交棒給賴清德後，她則專注於「政務」工作。近來透過兩場國安高層會議，聚焦在兵役改革、民生經濟。事實上，她的動作明確，就是不讓民進黨施政困在敗選的泥淖中，且在議題的帶動上，把從選戰期間，一直處於「被動因應」的劣勢，好比防疫、疫苗採購等陳舊議題，或已經說明千百回的澄清，透過兵役、民生經濟等議題，轉變成「主動領導」。

在主動領導的策略上，首先綜觀整體國際局勢，全球正面臨嚴重通膨警訊，中國大陸疫情升溫，連帶加深供應鏈的混亂，而在此同時，中共解放軍在台海的軍事行動只增不減下，台海情勢是不斷變動、不斷往前滾動的。因此，黨內人士指出，蔡英文勢必要在這個時間點，讓國人知道，此刻政府正在處理什麼事情，並且按部就班的來處理。

若從政治面來看，蔡英文採取「主動領導」的本身，也是此刻最好的「因應」，當國內甚至是黨內的各種議題討論上，持續內捲、困在上一個戰場，身為領導人有必要把大家拉出來振衰起敝。舉例而言，2022年地方選戰大敗，因議題過度分散、沒有主議題，就是最好的前例。

除了兵役改革的議題外，蔡英文近日針對民生經濟召開的國安高層會議，雖然外界聚焦在是否發現金、五倍券等議題，但其實從方案內容來看，蔡英文不僅在處理經濟，也在處理政治與選後檢討。

據了解，在這次敗選後，黨內回溯投票狀況發現，有6%至7％的國民沒有出來投票，年齡層集中在30歲至50歲間，且收入落在3萬元至5萬元，這些都是在疫情之下，必須被照顧的族群。

所以，蔡英文這次國安高層會議的4項目標「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」，其中前兩項，就是「減輕人民負擔」、「穩定民生物價」，而她也宣布，將實施擴大租金津貼、補貼房貸族、跨縣市通勤族月票、中低收入戶補助，並減徵貨物稅、補貼油電價等措施。

換言之，蔡英文的執政團隊知道，在整個疫情跟經濟變局中，很多國民受衝擊，但政府在各種措施上，可能沒有照顧到或不夠到位，而反映在選舉結果上，而這次經濟議題的處理，也是就敗選後，施政上最顯著的調整。

總體來說，蔡英文在選後接連召開的兩場國安會議，可說是針對敗選的因應，而因應方式則採取「主動領導」的作為，用意除了整體國際層面、政治層面、選後檢討外，不外乎是力圖把國內或黨內，持續內捲在檢討泥淖中的討論抽出，穩定整體施政節奏。

▼蔡英文發表2023新年談話。（圖／總統府提供）

