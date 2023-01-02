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綠議員評吳怡農「佛系打法」　曝選民責問：到底在選什麼？

▲▼吳怡農與許淑華前往北松山車隊掃街。（圖／吳怡農競選團隊提供）

▲吳怡農本周強化陸戰，展開車隊掃街。（圖／吳怡農競選團隊提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選8日投票，民進黨台北市議員洪婉臻表示，候選人吳怡農採用不攻擊、不謾罵的「佛系打法」，也不掛看板，讓民眾看不到他最帥的臉龐，也沒有把國民黨對手王鴻薇不適合擔任立委的原因告訴大家，很多民眾很生氣，問自己說：「你們（民進黨）到底在選什麼？」新北市議員山田摩衣則指，吳對於攻擊確實比較被動。

洪婉臻、山田摩衣近日接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，節目內容於今天播出。

洪婉臻會中談及民進黨1126敗選原因時說，台北市長候選人陳時中和吳怡農都採用不攻擊、不謾罵的「佛系打法」，吳怡農甚至不掛看板了，他最帥的臉龐大家都看不到，這個很實際，選舉有時候就是「怎麼呈現你自己」，當然候選人本人可以不謾罵，但周邊有沒有人做攻擊手？像王鴻薇就是落跑，到現在沒有人要講這件事情，談政績民眾可以聽進去多少？是不是有把對方的弱點、不適合擔任民代的事情告訴大家？這次的選舉都偏向沒有，很多民眾很生氣，問自己：「你們到底在選什麼？」

新北市議員山田摩衣則緩頰說，她認同洪琬臻說的「佛系」，不過還是要幫吳怡農講一點話，例如她有去幫吳怡農助講，他是一位非常認真的候選人，然而，對於別人的攻擊好像處於比較被動、佛系的方式。

洪婉臻直言，民進黨的候選人學經歷豐富，比國民黨對手優秀，可是為什麼沒有辦法讓大家看到，反而看到的都是國民黨的口水？過去民進黨自以為很會選舉，這次國民黨學到精髓。山田摩衣指出，國民黨人善於做頻道自己宣傳，年輕人都看這些頻道，對於民進黨來說，若是步調跟不上，當然會一直被攻擊和謾罵。

對此，周玉蔻說，吳怡農條件非常好，想要讓台北市有高水準的選舉。洪婉臻表示認同說，候選人本身這樣OK，但是團隊應該要有攻擊手，或者黨中央、議員可以扮演一些角色，要有工作分配。

▲▼吳怡農今天上午前往中山國中捷運站前站路口，來自雙北市的美女議員陳怡君、鍾佩玲、山田摩衣陪同揮手拜票。（圖／記者宋良義攝）

▲山田摩衣（右一）陪同吳怡農站路口拜票。（資料照／記者宋良義攝）

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