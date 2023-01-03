打法「佛系」綠議員看不下去　吳怡農：堅持不抹黑謾罵

▲吳怡農今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市議員洪婉臻近日稱，立委補選候選人吳怡農選舉策略「佛系」，團隊沒有攻擊手，也不掛看板讓選民看不到他最帥的臉龐，引發討論。對此，吳怡農3日受訪說，過去幾周選民肯定少一點抹黑及謾罵的政治文化，希望大家看到自己的堅持。

吳怡農今天上午由台北市議員顏若芳陪同，展開第二天的車隊掃街行程。吳怡農會前答覆媒體提問說，社會大眾高度肯定理性問政，他會繼續堅持正向、乾淨的選舉，這是社會大眾所期待的，過去幾周支持者們看到自己跟對手王鴻薇明顯的不同，比起謾罵攻擊及口水，大家更期待更有建設性的政治文化。

媒體追問，洪婉臻的說法代表綠營某些人的焦慮，吳怡農是否有感受到？吳說，過去幾周選民肯定少一點抹黑及謾罵的政治文化，希望大家看到自己的堅持；至於洪說沒辦法看到吳帥氣的臉龐等語，吳笑說，謝謝洪議員，過去幾周有許多支持者、支持理念的店家協助張貼海報。

媒體詢問，但沒有辯論會也沒有造勢活動，在補選裡面很難催出投票率？吳怡農說，過去幾周在選區大街小巷一步一腳印爭取選民的認同，包括舉辦廟口開講、街頭宣講、跟著垃圾車、爬樓梯，做的一切都希望能夠面對面跟選民老闆報告，希望短短5周面試可以爭取到大家支持。

▲吳怡農與顏若芳今天上午在中山區車掃。（圖／記者呂晏慈攝）