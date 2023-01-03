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蔡正元舉5例批超徵稅收成「總統亂花預算」　籲每人發一萬較務實合理

▲▼現任國民黨副秘書長蔡正元。（圖／記者孫于珊攝）

▲蔡正元舉五個「怪」例子，批超徵稅收成「總統亂花特別預算」。（圖／攝影中心攝）

記者江采蓁／綜合報導

財政部2022年稅收超徵4500億元，總統蔡英文在新年談話中並未鬆口會以N倍券或現金的方式還稅於民，引起部分人士不滿。國民黨前立委蔡正元2日就透過臉書舉出五個「怪」例子，狠酸超徵的稅收根本是「總統亂花特別預算」，不如先退給全民每人一萬元，比較務實合理。

蔡正元表示，政府超收稅金還稅於民天經地義，要怎麼處理也是國會的事，跟總統的職權無關，蔡英文卻說要拿4500億元，超收稅款當「總統亂花特別預算」，他舉了五「怪」個例子說明。第一「填補勞保勞退基金護盤虧損」，他認為，蔡英文拿勞工的錢炒股護盤賠錢，要拿超收稅款填補，真是怪怪怪；第二「填補許多低利貸款升息後的差額」，他指出，這些各式各樣的低利貸款，拿超收稅款填補升息差額，拿超收稅款做好人，真是怪怪怪；第三「補助購買電動車、電動機車、冰箱、冷氣」，他大批，蔡英文是這些財團企業的推銷員，還是納稅人的總統，真是怪怪怪；第四「補助0-2歲育兒津貼和北部交通圈通勤費用」，他質疑，蔡英文是縣市首長或是全民總統，真是怪怪怪；第五「補貼台電和中油虧損」，他大批，蔡英文關掉核電廠，又向美國超高價買天然氣，造成台電和中油虧損，卻拿超收稅金填補，更是怪怪怪！

蔡正元指出，國會通過預算，不只是規定政府可以支出多少，也是規定政府可以收入多少，超額支出是不法支出，超額稅收也是不法稅收，更不是「總統亂花特別預算」。他認為，4500億元超收稅金，先退給全民每人一萬元，比較務實合理，他奉勸蔡英文政府，不要整天動歪腦筋，想一些有的沒的「亂花」，他喊話，「要記住，人民的眼睛是雪亮的！」

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