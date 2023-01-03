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蔡英文拒「還稅於民」綠委開嗆　游盈隆曝傳達1重要訊息

記者黃翊婷／綜合報導

財政部2022年稅收超徵4500億元，總統蔡英文在元旦談話中並未鬆口還稅於民，民進黨立委管碧玲坦言，人民感受是「失落多於體諒」。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，民進黨多位立委和地方民代罕見公開槓上蔡英文，顯示蔡的決策權威性已經受到挑戰，「意味著未來一整年到2024總統與立委大選，蔡總統的挑戰將層出不窮。」

▲▼蔡英文發表元旦談話。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔡英文發表元旦談話，並未鬆口還稅於民。（圖／記者黃國霖攝）

關於稅收超徵一事，蔡英文1日表示，將朝撥補勞健保財務缺口、支應韌性經濟方案、預留財源以備不時之需這3個方向規劃使用，只有在財政許可範圍之內，才會適時來研議全民共享的可行方案。

但對於蔡英文沒有鬆口還稅於民，立委管碧玲表示，蔡英文規劃的方案，改革理想、高度遠見具足，然而，人民的感受，目前顯示的風向是「失落多於體諒」，希望行政院能用高度的敏銳，來迅速因應。民進黨籍新系立委劉世芳也表示，多數民意希望普發現金，大部分人對於「不普發」的宣示感到失望；正國會立委陳亭妃也說，應該在農曆年前宣布，不要進退失據，否則「離民意太遠了」。

台灣民意基金會董事長游盈隆2日在臉書PO文分析，針對是否還稅於民，發給全民每人5000元或1萬元現金，民進黨多位立委和地方民代罕見公開槓上蔡英文，顯示2022九合一大選執政黨慘敗仍餘波盪漾，蔡在還稅於民這件事情上做出與朝野立委不同的決定，她說「這個決定不容易，但為了國家，我們必須這麼做，也要請國人能夠理解並支持」，不論蔡的考慮和決定是否有理，這項決策一出，別說是在野黨跳腳，就連她自己的鐵衛隊（黨籍立委）都罕見表達不同意見。

游盈隆指出，綠營立委服務處電話被打爆，基層「幹譙到牙都沒了」，這個現象傳達出一個清楚且重要的訊息，那就是蔡英文的決策權威性已經受到朝野立委和人民的挑戰，這是2022選後的新政治現象，「意味著未來一整年到2024總統與立委大選，蔡總統的挑戰將層出不窮，尤其當台灣內外情勢出現變化，她個人聲望不再居高不下之時。」

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