誰是中共同路人？　蔡正元因這事嗆蘇貞昌「中共自己人」

▲因蘇貞昌「太狠了」影片，蔡正元批蘇貞昌「應該不只是中共同路人，而是中共自己人」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院長蘇貞昌於2022年12月31日貼出「太狠了」影片，秀出任內五大政績，而影片則特別比照中國網友常用的電腦語音配音方式剪輯，引發討論。對此，國民黨前立委蔡正元2日就在臉書指出，蘇貞昌剛下令公務員，以「國家安全」爲理由，不得使用抖音平台，自己卻使用抖音模組，他諷刺，「可見蘇貞昌應該不只是中共同路人，而是中共自己人」。

蔡正元指出，蘇貞昌拍了一支「太狠了」影片宣傳政績，但該支影片用大陸的抖音模組製作出來，使用的發音是大陸習慣的腔調，連「太狠了」用語也是抖音常用語，還有標誌用詞「前進」兩個字的語音，也是大陸國歌的標準字詞和音調，讓他大批，「蘇貞昌不是別人，就是中共同路人」。他提到，蘇貞昌剛下令公務員，以「國家安全」爲理由，不得使用抖音平台，自己卻使用抖音模組，他諷刺，「可見蘇貞昌應該不只是中共同路人，而是中共自己人」。

此外，蔡正元提到，蘇貞昌另一方面又扮演反派角色，大力反對老百姓寄送藥物去大陸，以免幫助大陸而影響「國家安全」，而總統蔡英文接著頻頻召開「國安會議」，會議內容卻跟「國安」毫無關係，他痛批，完全是假「國安」之名，利用「國安會議」擴權，掌控4500億元超徵稅收，並收縮蘇貞昌手中的閣揆大權，且試圖改變「抗中」惡臉，扮演笑臉假裝「願助大陸抗疫」。他大酸，依據蘇貞昌的標準，「願助大陸抗疫」的蔡英文，不是別人，就是中共同路人，他再狠酸，「可見中共同路人，不是別人，就是蔡英文和蘇貞昌，終於抓到了」。