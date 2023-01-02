　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰是中共同路人？　蔡正元因這事嗆蘇貞昌「中共自己人」

▲▼國民黨副秘書長蔡正元。（圖／記者屠惠剛攝）

▲因蘇貞昌「太狠了」影片，蔡正元批蘇貞昌「應該不只是中共同路人，而是中共自己人」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院長蘇貞昌於2022年12月31日貼出「太狠了」影片，秀出任內五大政績，而影片則特別比照中國網友常用的電腦語音配音方式剪輯，引發討論。對此，國民黨前立委蔡正元2日就在臉書指出，蘇貞昌剛下令公務員，以「國家安全」爲理由，不得使用抖音平台，自己卻使用抖音模組，他諷刺，「可見蘇貞昌應該不只是中共同路人，而是中共自己人」。

蔡正元指出，蘇貞昌拍了一支「太狠了」影片宣傳政績，但該支影片用大陸的抖音模組製作出來，使用的發音是大陸習慣的腔調，連「太狠了」用語也是抖音常用語，還有標誌用詞「前進」兩個字的語音，也是大陸國歌的標準字詞和音調，讓他大批，「蘇貞昌不是別人，就是中共同路人」。他提到，蘇貞昌剛下令公務員，以「國家安全」爲理由，不得使用抖音平台，自己卻使用抖音模組，他諷刺，「可見蘇貞昌應該不只是中共同路人，而是中共自己人」。

此外，蔡正元提到，蘇貞昌另一方面又扮演反派角色，大力反對老百姓寄送藥物去大陸，以免幫助大陸而影響「國家安全」，而總統蔡英文接著頻頻召開「國安會議」，會議內容卻跟「國安」毫無關係，他痛批，完全是假「國安」之名，利用「國安會議」擴權，掌控4500億元超徵稅收，並收縮蘇貞昌手中的閣揆大權，且試圖改變「抗中」惡臉，扮演笑臉假裝「願助大陸抗疫」。他大酸，依據蘇貞昌的標準，「願助大陸抗疫」的蔡英文，不是別人，就是中共同路人，他再狠酸，「可見中共同路人，不是別人，就是蔡英文和蘇貞昌，終於抓到了」。

ET快訊
徐凱希分手了！　情斷2年高帥男友
長勤董座搬行李！員工猛酸「演什麼」　爆1個月沒上內部App
搬行李影片曝！　董事長滿頭大汗：還是靠自己
快訊／新店女工人重摔4樓鷹架！　昏迷搶救中
台中最優公車司機是他！　一句話救了學生
「綁肉羹的塑膠繩」賣300元　4個人下單了！內行曝內幕：水很
蘿莉塔帥老公身份起底！　「6年前同上節目」互動藏玄機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

會面聊美國政局　謝國樑讚楊安澤參選經驗「開啟亞洲人新頁」

蘇貞昌被控用中共軟體做影片？　真相曝「微軟真實AI語音產生器」

吳怡農邀「大咖」加持選情　衝藍營鐵票倉嘆艱困

誰是中共同路人？　蔡正元因這事嗆蘇貞昌「中共自己人」

李德維突轟「恃寵而驕」　徐巧芯：國民黨沒有寵過我

獨／訪新加坡前邀請！柯文哲明宣布民眾黨秘書長　周台竹證實接任

王鴻薇批蔡英文「還稅愚民」　提3點質疑：非未雨綢繆是為己籌謀

幕後／蔡英文普發現金機率低？　綠委集體焦慮「離民意太遠了」

蔣萬安要恢復1500元敬老金　增加1.7億預算解方「春節前恐難出爐」

羅智強列蘇貞昌「太狠了」事蹟　諷民進黨若垮台因這「狠男人」

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

王心凌蘇有朋互COVER名曲！　《紅蜻蜓》《愛你》舞台交換

宋慧喬遇霸凌仔「一拳貓下去」　身上全是疤...佈局18年復仇

會面聊美國政局　謝國樑讚楊安澤參選經驗「開啟亞洲人新頁」

蘇貞昌被控用中共軟體做影片？　真相曝「微軟真實AI語音產生器」

吳怡農邀「大咖」加持選情　衝藍營鐵票倉嘆艱困

誰是中共同路人？　蔡正元因這事嗆蘇貞昌「中共自己人」

李德維突轟「恃寵而驕」　徐巧芯：國民黨沒有寵過我

獨／訪新加坡前邀請！柯文哲明宣布民眾黨秘書長　周台竹證實接任

王鴻薇批蔡英文「還稅愚民」　提3點質疑：非未雨綢繆是為己籌謀

幕後／蔡英文普發現金機率低？　綠委集體焦慮「離民意太遠了」

蔣萬安要恢復1500元敬老金　增加1.7億預算解方「春節前恐難出爐」

羅智強列蘇貞昌「太狠了」事蹟　諷民進黨若垮台因這「狠男人」

董座搬行李演戲？被爆1個月沒上內部APP　長勤：抹黑令人遺憾

23歲妹接觸發霉玉米狂咳1個月　一檢查「肺長滿黃麴黴菌」超嚇人

大陸返台首日陽性率27.8%　莊人祥：基因定序最快周五有結果

徐凱希分手2年高帥男友！　低調認「結束一段感情」洩近況

會面聊美國政局　謝國樑讚楊安澤參選經驗「開啟亞洲人新頁」

最環保葬禮！紐約批准「人體堆肥」葬法　遺體化作泥土再利用

長勤員工請假罷工！董事長衝第一線搬行李「滿頭大汗」：還是靠自己

快訊／新店女工人不明原因重摔4樓鷹架！昏迷送醫搶救中

屁狗庭院挖坑被抓包　二哈心虛夾尾…洞裡冒「不知情共犯」尷尬了

超衰跨年夜！愛車遭追撞「摔下邊坡卡水溝」　惡駕駛加速逃了

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

政治熱門新聞

「總統不爽快發現金」　綠幕僚揭原因

這縣市跨完年發大紅包！符合資格秒領2萬元

憲兵營內賭博下場慘了！涉案者全送辦　指揮官、大隊長一條龍全拔官

田慎節巨乳溢出螢幕　深V照告別2022年

幕後／發現金、N倍券「全民共享」還有望　人民領取方式雛型搶先看

國發會稱1800億用於人民　林濁水疑惑3問

快訊／蔡英文：資源優先協助高風險產業、國人　餘裕研議全民共享

蔡英文不發錢　學者分析背後盤算：恐要綁樁

幕後／蔡英文普發現金機率低？　綠委：離民意太遠了

獨／訪星前邀請！柯明宣布黨秘書長

侯友宜講「這1句」　他曝：開始學講總統要講的話

蔡英文擱置普發現金　綠委：請體恤基層的生活壓力

蔡英文喊「錢要花在刀口」　何欣純：過好年要發現金

補貼住宅貸款利息　內政部：非鼓勵投機購屋

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌被控用中共軟體做影片　真相曝「微軟真實AI語音產生器」

蘇貞昌被控用中共軟體做影片　真相曝「微軟真實AI語音產生器」

行政院長蘇貞昌近日透過一支「這男人太狠了」了短片宣傳政績，不過因為手法刻意模仿中國大陸網路慣用模組，引起部分網友質疑是否是用抖音，甚至是中共開發的軟體；而國民黨前立委蔡正元更批評，自己下令公務員不得使用抖音，卻自己使用抖音模組。不過，事實上，蘇貞昌影片所使用的並非中共開發軟體，而是微軟仿人聲AI。

王鴻薇批蔡英文「還稅愚民」　提3點質疑諷：為己籌謀

王鴻薇批蔡英文「還稅愚民」　提3點質疑諷：為己籌謀

幕後／蔡英文普發現金機率低？　綠委：離民意太遠了

幕後／蔡英文普發現金機率低？　綠委：離民意太遠了

他列蘇貞昌「太狠了」事蹟　諷綠營若垮台因這「狠男人」

他列蘇貞昌「太狠了」事蹟　諷綠營若垮台因這「狠男人」

蔡英文暫緩普發現金　許智傑：針對弱勢補1萬

蔡英文暫緩普發現金　許智傑：針對弱勢補1萬

關鍵字：

蔡正元蘇貞昌太狠了中共同路人蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

《葉問》男星突宣布「離婚7年演員妻」！

18歲男星陳屍家中！死因是藥物過量…雙親悲揭真相

台南轎班5成員自撞橋墩！　3死2傷

今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

快訊／蘿莉塔深夜拋結婚喜訊！

「上班不要看」正妹員工結婚了！　認秘戀同事2年

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

行李員「遭瞬間吸入飛機引擎」慘死

蔡依林台下驚見「長髮妹掉出雙球」！大尺度畫面瘋傳

竹科遊日潮　爆10團有9團必跑「極樂行程」

路人抬頭看101煙火　驚見旅館男女

「總統不爽快發現金」　綠幕僚揭原因

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

卡丁車樂園元旦大亂鬥！工作人員慘遭圍毆

台南恐怖車禍身分曝！3死最年輕僅16歲

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD
白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面