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潛水遭「螺旋槳切開」肚子、雙腿！　她低頭崩潰：內臟全在外面

▲▼艾米蒂奇（Amor Armitage）潛水時意外被螺旋槳切開身體。（圖／翻攝自Facebook／Amor Armitage）

▲瑜珈老師艾米蒂奇潛水時意外被螺旋槳切開身體。（圖／翻攝自Facebook／Amor Armitage，下皆同）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名瑜珈老師去年底和丈夫一起到加勒比海潛水，沒想到卻發生恐怖意外。當時她準備上船時，船長竟沒看見她在船尾就發動引擎，導致螺旋槳直接切開她的身體，臟器直接外露，腹部和腿被撕裂，所幸一個「5公分血塊」堵住動脈血管讓她撿回一命。

▲▼艾米蒂奇（Amor Armitage）潛水時意外被螺旋槳切開身體。（圖／翻攝自Facebook／Amor Armitage）

根據《每日星報》報導，現年37歲的艾米蒂奇（Amor Armitage）去年12月17日和丈夫一起到位於加勒比海的科蘇梅爾島（Cozumel）潛水，當時她游向梯子準備上船休息，結果恐怖意外卻在此刻發生。

艾米蒂奇回憶起當時的狀況表示，當時船上放著音樂，船長並沒有朝她的方向看，「當我抓住梯子，脫下一隻潛水蛙鞋時，船長還是沒有看到我，接著我突然意識到，船已經開始移動，我當下什麼話都說不出來，因為恐懼已經把我整個人釘住了。」

▲▼艾米蒂奇（Amor Armitage）潛水時意外被螺旋槳切開身體。（圖／翻攝自Facebook／Amor Armitage）

艾米蒂奇說，當船槳用力地切開她的腹部、下體和腿時，整個時空彷彿慢了下來，接著她才放聲尖叫，「船長還要我爬上梯子，我往下看，直接看到自己的內臟，我沒辦法自己爬上去，我覺得整個身體被肢解了，已經瞬間感受不到痛苦。」

▲▼艾米蒂奇（Amor Armitage）潛水時意外被螺旋槳切開身體。（圖／翻攝自Facebook／Amor Armitage）

後來艾米蒂奇因為傷勢嚴重，前後進行了4個小時的手術，將骨頭和肌腱重新接上，接著又進行第二次手術，清除了一個5公分大的血塊，「醫生說意外發生時，我的股動脈出現了血塊，堵住了血的流動，才讓我在送醫的途中沒有因失血過多而死。」

目前艾米蒂奇情況穩定，但因傷勢相當嚴重，目前仍在醫院休養，至於這次意外的責任仍在調查中。

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