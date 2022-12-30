診所祝賀聖誕節發錯內容　 8千名病患收「你得癌症」簡訊崩潰爆哭

▲診所不小心發錯簡訊。（圖／翻攝自Facebook／Askern Medical Practice）

記者李振慧／綜合報導

英國一家診所醫生發祝賀聖誕節簡訊給病患時，意外誤發成「罹患侵襲性肺癌」內容，害收到簡訊的8千多名病患以為自己命不久矣，許多人陷入悲慘情緒中，甚至哭了出來，後來才發現是烏龍一場，感到十分氣憤。

位於唐卡斯特(Doncaster)的診所Askern Medical Practice，23日誤發罹癌簡訊給診所病患，簡訊中還附上連結，點選後可填寫表格申請文件，讓許多收到簡訊的患者嚇了一跳。

Askern Medical Practice in Askern, Doncaster, UK, made an ‘unfortunate error’ on the afternoon of Friday 23 December, telling patients they had metastatic cancer instead of wishing them a Merry Christmas. pic.twitter.com/leZrDWSZ2p — Gemini Guy (@Gemini_Guy_1981) December 29, 2022

57歲男子里德(Chris Reed)表示，當他的妻子收到這則簡訊後崩潰哭了出來，他立刻打電話到診所求證，然而電話卻完全打不通，只好直接趕到診所，結果抵達後被告知簡訊內容是誤發。

診所後來補傳真正的祝賀簡訊給病患，並且道歉，仍讓許多病患與家屬無法接受。里德表示，「他們在1小時內把簡訊從『你得癌症』改為『聖誕快樂』，真是令人不敢相信」，還有一名剛好在等待癌症檢查結果的女患者表示，當她收到簡訊時覺得世界崩毀了，結果診所還祝她聖誕快樂，讓她覺得這一切有夠變態。

▼即使診所後來道歉並且澄清資訊，仍讓許多病患無法接受。（圖／示意圖／取自免費圖庫photoAC）