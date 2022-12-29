奇蹟！兒子失蹤10年「媽以為他死了」　聖誕突接電話：我要回家

▲柯蒂斯以為失蹤10年的兒子可能早已去世，沒想到卻在聖誕前夕得知兒子還在世，讓她喜出望外。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

英國母親柯蒂斯（Joyce Curtis）自兒子尼古拉斯（Nicholas）2005年離家後，就一直沒再聽到他的消息。隨著新冠疫情爆發，這位傷心欲絕的母親認為，尼古拉斯可能已染疫病逝，也開始慢慢接受兒子的死訊，沒想到卻在今年12月19日接到英國大使館的來電，證實他的兒子還好好地活在法國，讓她直呼「根本是聖誕奇蹟」。

據《每日郵報》報導，尼古拉斯在2005年左右失業後，就決定離開故鄉格拉斯哥（Glasgow），前往歐洲旅行。他告訴母親，自己一直靠著搭順風車流浪，因此柯蒂斯認為，兒子在巴黎的生活很困苦，可是她始終沒有收到兒子的音訊，只好在2009年到警局通報失蹤。

一年後的某一天，柯蒂斯突然接到英國駐巴黎大使館的來電，通知她尼古拉斯被送到了法國一家醫院，於是柯蒂斯高興地與丈夫飛到法國，想將兒子接回家，不料尼古拉斯卻又突然消失，就連機場也不知道尼古拉斯是否上了返英的飛機。

從那以後，柯蒂斯與尼古拉斯便斷了聯繫，柯蒂斯不知道自己的兒子身在何處，更不清楚他是否還活著，直到2020年歐洲新冠疫情大爆發，柯蒂斯猜測尼古拉斯可能已染疫病逝，便開始慢慢接受兒子可能已去世的消息。

豈料，英國駐法大使館再次在今年12月19日致電柯蒂斯，聲稱尼古拉斯第二次住進了法國的醫院，甚至還讓這對母子通了電話，證實尼古拉斯一切無恙。柯蒂斯形容，「我和尼古拉斯通了電話，他聽起來非常健康，而且當我問他是否要回家時，他回我說，『好的』。」

柯蒂斯補充，「這對我來說就像是聖誕奇蹟一樣，尤其是我的丈夫今年6月去世了。我無法想像尼古拉斯經歷了什麼，但我現在唯一想做的，就是把他接回家。」柯蒂斯在網上宣布找回兒子的消息後，獲得了不少網友的祝福，他們紛紛留言表示，「這真是個好消息，我們為你和家人感到高興」、「希望你們能盡快團聚」。