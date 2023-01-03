新婚抓偷吃！孕妻崩潰問「8個月都去她家內射？」　腥夫認：幾乎啊

▲台北一名人妻新婚8天就發現丈夫出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名女子懷孕8個月時和男友阿漢(化名)登記結婚，卻在新婚8天後發現阿漢出軌，阿漢也坦承他和小三交往8個月，期間「幾乎都有做愛」、「而且是內射」。姦情曝光後，人妻原本選擇原諒，但見阿漢仍和小三難分難捨，兩人還偷偷在外面租屋同住，讓她忍無可忍，決定離婚，並將小三告上法院。案經上訴到二審，台灣高等法院認為小三侵害配偶權，判她要賠19萬3840元確定。

正宮指控，她和阿漢於2020年10月結婚，新婚8天後她為丈夫備份手機，竟發現他和小三共同經營的IG，裡面有兩人出遊照和甜蜜貼文，經質問後阿漢坦承外遇，並承諾不再和小三連絡，結果3個月後她查看電話帳單，發現阿漢仍繼續和小三來往，還偷偷在外租屋一起同住，阿漢也承認他已偷吃8個月，且一直都有發生性行為，讓她聽完大受打擊，每天都要吃藥才睡得著，要向小三求償精神撫慰金60萬元。

小三在審理時表示，她和阿漢的不倫關係僅從2020年11月到隔年1月，共2個月期間而已，且阿漢是聽從父親的話奉子成婚，早就想離婚了，因而她並無侵害正宮的家庭圓滿。

法官查看正宮和阿漢、小三3人對質的錄音對話，正宮問「你們應該是幾乎他來妳家，幾乎都有做愛吧」、「跟他在一起8個月以來，都有發生關係吧？而且是內射」，人夫坦承「幾乎啊」，而小三始終未否認，認為小三侵害配偶權屬實，雙方上訴到二審，判小三應賠19萬3840元，全案定讞。