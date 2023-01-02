熱褲妹下車！他一秒微笑「車禍要心平氣和」　萬人笑瘋：逢胸化吉

▲火辣女車主下車確認車損，讓原PO一秒微笑「車禍要心平氣和」。（圖／爆費公社二館）

網搜小組／柯沛辰報導

元旦連假出遊潮，各地湧現不少車潮，也容易發生事故。一名網友就在臉書貼出照片，呼籲大家遇到車禍要心平氣和處理，不料眾人看完女車主照片，一致表示認同，甚至直呼「都是我的錯」，笑翻所有人。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出3張照片，從中可見一位女車主走下黑色休旅車，正在確認車損，並與另一名男性車主討論處理事宜。

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不過，女車主身穿深V低胸小可愛，下半身則是黑色熱褲，露出一雙修長美腿，讓原PO不禁重複說了兩次「遇到車禍時要心平氣和」。

▼女車主身穿低胸小可愛，搭配熱褲露出大長腿。（圖／爆費公社二館）

▼女車主與對方商討後續處理事宜。（圖／爆費公社二館）

許多人看完紛紛表示認同，「逢胸化吉」、「本想大聲斥責的」、「不會開車就穿少一點」、「下面沒辦法心平氣和」、「這個駕駛，有把她的誠懇態度拿出來，值得原諒」，還有女網友笑說「學會了，我以後開車一絲不掛」。

事實上，這起車禍發生在2019年，地點在台北市建國高架橋，當時雙方發生擦撞，下車協商後續處理，結果畫面被拍下，引發熱議。如今再被網友翻出，仍吸引近1.2萬人按讚討論。

經查，照片中的女車主本尊是網美「馮瀅穎vivi」，除了從事網拍、展場工作，也是一名直播主，身高163公分、體重48公斤，擁有33D的傲人上圍，一度被網友封為「車禍妹」，粉專有9.7萬人追蹤。

▼女車主其實是一名網紅，名叫「馮瀅穎vivi」，又被網友封為「車禍妹」。（圖／翻攝自臉書／馮瀅穎vivi，下同）