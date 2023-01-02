警官涉恐嚇取財遭2大過免職　痛哭曝內幕「差點被槍打死」

▲莊武能（右）遭記2大過免職，向友人私下痛哭喊冤...（圖／苗栗縣警局網站）

記者柯沛辰／綜合報導

台南市警察局三線一星秘書室主任莊武能疑涉婚外情，又捲入恐嚇取財案，不僅當場拒捕，還開車衝撞警方，直到員警連開8槍才乖乖就範。輿論爆發後，市警局2日召開考績會決議改記2大過免職，連台南市警局長方仰寧也外傳可能遭拔官。對此，莊武能本人痛哭喊冤，揚言輕生自證清白。

據悉，新竹縣某議員日前收到簡訊，對方以掌握他貪污、不當男女關係為由要求1000萬的封口費，某議員感到害怕，於是向警方報案。警方偵辦後，發現從事旅遊業的高姓女子疑似涉案，跨年夜前往逮人。

不料，當天莊武能開車載高女到新竹縣尖石鄉談判，在車上等待談判結束，見警員上前攔查，竟拒不配合，還加速衝撞警車試圖逃逸。警員對空開1槍示警，隨後又連開8槍，順利制止莊武能，但等到對方下車表明身分，才赫見是台南市三線一星警官。

如今一段錄音檔意外流出，莊武能對媒體友人哭訴，「我今天有沒有犯罪？我車停在那邊，我連動都沒有動，我在滑手機，幾個黑衣人拿棍子打你的車窗，像黑道一樣，你不會怕嗎？沒有一個人拿出警察證，然後我下車後說我妨礙公務...嗚嗚...」

莊武能強調，他們沒有拘票跟搜索票，完全是違法執行你知道嗎？我不想用這些方式來對他們你知道嗎？法律程序我不懂嗎？但他們違法搜索，硬用妨礙公務來卡我！我很委屈！把我停職沒關係，一想到局長沒日沒夜扛重擔面對這些事，讓我這個沒罪的事情去連累他...」

他說，他今天車子停在那邊，車門根本沒有鎖，直接開門就好，結果幾個黑衣人（警察）直接衝上來拿警棍狂敲車窗，前後又有車輛包夾，還對他開好幾槍，差點把他打死，「我可以去質疑這些同仁嗎？我不行...因為他們是...嗚嗚，你知道我在筆錄怎麼講嗎？我得說我支持同仁用槍！」

莊武能強調，這些警員違法執行搜索，他根本不構成妨害公務，當下他只聽到敲車窗、槍聲，要跑又跑不掉，整個人在車內嚇死了，「我沒有理由要跑，我沒有犯罪我為什麼要跑，我以為是流氓來押人你知道嗎？」

莊武能重申，他絕對沒有恐嚇取財，任何認識他的人都知道，他對金錢很淡薄，之前當分局長、偵查隊的獎金全都給下屬，他一毛都沒領，而且他從當警員時每個月都捐款，「我絕對不是一個貪財的人，我會跟檢察官跟法官解釋。」

至於可能害局長方仰寧被拔官，莊武能泣訴，「我愧對長官...我愧對長官、局長，他卻關心我有沒有請律師...我聽了更難過，我影響到他前途，我打電話跟他說愧對他，他卻叫我不要再講這些...嗚嗚，我會去找一棟媒體大樓跳下去，給你們拍，我一個沒有罪的事情，硬卡我妨礙公務！」

媒體友人勸莊不要衝動，眼下應努力自證清白。不過，莊武能哭訴，他不能對外說太多，因為會害到那些基層的同仁，「你知道我最挺基層同仁的阿，我只能挺他們用槍，認識我的人都說相信我的清白...嗚嗚嗚，可是檢察官會相信嗎？」

莊反問友人，「我是一個爛警察嗎？你認識我這麼多年？我當偵查隊長時都帶頭攻堅，當分局長親自帶隊在路邊埋伏一整個晚上到天亮，我自己穿便衣時還去攔查毒品...我這麼認真的警察...他要給我免職？全台灣有哪一個分局長像我這樣，帶同仁去巡邏到凌晨1、2點，還攔到毒品攔到槍，你跟我說全國有哪一個分局長像我這樣？你要把我免職，我死給你看...」

▼外傳台南市警局長方仰寧恐因此事遭拔官，讓莊武能直呼「愧對長官」。（圖／記者林悅翻攝）

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