已婚女警轉調煞到帥同事！奔墾丁度假擁吻全被拍　海軍尪心碎

▲已婚女警外遇同分局的男警，跑到墾丁度假擁吻全被拍下。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）



記者黃資真／台東報導

台東一名李姓軍人與警察妻子結婚，他發覺自妻子調職後，態度變得冷淡，找人跟蹤才驚知妻子竟偷吃所內男警，心碎離婚求償100萬元，一審判賠2人連帶賠償10萬元。案經李男上訴，花蓮高分院改判賠20萬元。

本職為海軍的李男主張，他與張姓妻子從2016年結婚，2020年妻子轉調至別的分局就職，態度卻越來越冷淡，甚至從2021年3月起，假日都拒絕回家睡，決定請友人私下調查，沒想到竟拍下2人一同到墾丁出遊擁抱並親吻的親密照片。

李男得知後氣得向該警局投訴此事，經調查後警局認定2人違反「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」規定，分別予以記過處分及調動等處分，李男同時也對2人提告求償100萬元。

張女提出書狀反駁，上開照片是李男找徵信社拍的，她承認的確跟男同事在外親吻擁抱，但情節尚非重大，不至於構成侵害配偶權，現在她只想回歸平靜生活，將小孩帶大、侍奉父母。

小王則是辯稱，他與張女只是一般的同事，李男所提出的出遊照片，當天他跟朋友在屏東，同日晚間返回工作地點，未與張女至墾丁出遊。

法官根據分局的調查報告，認定2人確實有逾越朋友交遊等一般社交行為之不正常往來，判決2人連帶賠償10萬元；案經上訴二審，法官改判20萬元，因張女在一審後已賠償10萬元，須再多賠10萬元。