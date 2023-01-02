15歲女狂撩閨蜜男友！頂樓激戰完翻臉告性侵　對話紀錄曝

▲少女透過通訊和社群媒體和吳男聊天互撩，發生關係後提告性侵。（示意圖與本文無關／pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

台北市一名15歲少女看上閨密18歲吳姓男友，用「高潮爽嗎」、「潮吹爽嗎」等話撩對方。血氣方剛的吳男受不了挑逗，當晚衝去少女家頂樓激戰，結果事後竟被提告性侵，他喊冤兩人是合意性交，絕無強迫女方的意思，儘管如此仍觸犯與未滿16歲男女性交罪，士林地院法官審酌依法判處吳男4月徒刑。

判決書指出，吳男於2020年8月先透過女友LINE和少女聊天，當時被少女問「高潮爽嗎」，還被稱讚很帥，等到送女友回家後，兩人又繼續在社群媒體Instagram上聊天。

過程中少女持續以充滿明顯性暗示的話語撩撥，「潮吹爽嗎」、「我朋友1男2女很爽欸真的嗎」、「你有野戰過嗎」、「我期待你的到來」、「超好笑你覺得你抱得動我嗎」等。

吳男按耐不住回覆，「我力氣很大抱起來做都不是問題，想試試嗎？妳有種等我，我等等去頂樓等妳。」吳男依約抵達少女家後，兩人就在頂樓發生性行為，事後吳男還傳訊「洗掉了嗎」；少女則回「洗了」、「你衝動欸」等。

檢察官依強制性交罪起訴吳男，但法官審酌對話紀錄及事證，認定吳男並未違反少女意願，但對方仍是未滿16歲的少女，因此一審依與未滿16歲男女性交罪，判吳男4月徒刑，可上訴。