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愛情來了！2023年「桃花運爆棚」5星座　有望遇見命定對象

▲愛情,感情,男女。（圖／unsplash）

▲2023年五星座的桃花終於來了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

甜美的愛情是許多人的想望，尤其單身者隨著新的一年到來，都希望能收穫心儀的對象，在愛情中盡情展現自己。星座網站《搜狐網》就點名在2023年桃花運旺、戀愛運極強的5個星座，不但有望遇見命定的對象，尤其是天蠍座桃花大開，容易愛著愛著就「婚」頭。

第五名：白羊座

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2023年白羊座在朋友圈裡會變得搶手，很多異性想一親芳澤丶或跟你做朋友，整個年度你的電力超強。而且白羊座今年所遇到的對象，幾乎都是有頭有臉的人物丶或家世背景富足的對象，所以記得別放過接觸新朋友的機會。至於正在交往中的人，2023年很容易把婚事談成，幸福的攜手步入禮堂。

第四名：射手座

射手座2023年受到木星在愛情宮的影響，桃花運爆棚，特别能給異性一種熱情、大方的好印象，而且會吸引到想要定下來，或是真心了解你的對象。因此提醒射手座，需多用心經營與對方的關係，不要讓對方感受到你不在乎他。此外，單身的射手座可以多參與聯誼活動，有機會快速脫單。

第三名：處女座

2023年，處女座受到木星在愛情宮的加持，桃花運會非常旺盛，能夠重新得到愛情，且不再受到阻礙，而且你的外型也會變得更亮麗丶更出色，並且有機會遇上經濟富裕丶有地位丶顏值高的異性，當然一開始需要投入時間認識彼此。但如果可以好好經營，通過考驗，在2023年就非常有機會走入婚姻。

第二名：天秤座

2023年，天秤座受到木星在夫妻宮的影響，很容易遇上一段火熱的情緣，特別是單身的人，會有桃花朵朵開的感覺，而且身旁會出現形形色色的人供自己挑選，對方會積極的靠近你，想要和你早日確定彼此的關係。建議可以找時間與感到不錯的對象多相處，很快就會傳出好消息。

第一名：天蠍座

天蠍座2023年受到木星在夫妻宮的加持，有機會得到美好的姻緣，並且能夠認識不少有力人士，或是背景雄厚的對象，雖然有時難免會感到壓力，但是也能從中學到不少。天蠍今年很容易獲得好對象的喜歡與青睞，在他們眼裡，你會是個符合理想的伴侶，因此天蠍座更能感受到桃花大開的滋味，只要你慎選對象，就有高機會在2023年步上紅毯。

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