快抱緊！5星座男「最寵愛女友」甜爆　金牛暖剝蝦捧手心

▲金牛男就像個大哥哥般的存在，超暖剝蝦提供無微不至的照顧。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

2023到來，許多網友都會在臉書、Instagram等社群媒體上分享新年新希望，除了祈求平安健康外，你內心是否也默默盼著新的一年可以找到呵護自己的另一半、迎來好桃花呢？塔羅牌老師艾菲爾曾點名「最懂疼惜女友」的5大星座男，把伴侶捧在手掌心寵愛，男生可要多學學、女生不妨參考看看。

1.像哥哥般的金牛男

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若要票選「最適合結婚」的男人，非他莫屬！金牛座對家的想像與執著超乎常人，穩定是他們最重要的人生目標，在尋找對象談戀愛時，他就已開始衡量對方是不是自己「家」的拼圖，如果是，就會拚盡全力守護與照顧對方。兩人互動就像哥哥照顧妹妹，吃飯少不了剝蝦、出遠門不忘多帶外套或防曬，女生有難立即出手解決，更不用提多半擁有好廚藝、打理家事也一把罩，讓女友完全享受被捧在手心的感覺。



2.樂於當女友狗的巨蟹男

許多男生認為這詞貶低男性自尊，但巨蟹男為此可是感到相當榮耀，平時有些固執與小堅持，在女友面前就會轉變為撒嬌，就像是孩子般想得到對方一句「你好棒」。可以期待巨蟹男出門幫忙揹包包、下雨寧願淋雨也會為女友撐傘，逛街逛到腿痠就把對方背著走，這份溫柔也會延續到婚後，會全心全意照顧家人，奉獻一生只求美人嫣然一笑。

▲天蠍男喜歡支配女友，對於小女人類型女生來說超吃這套。（示意圖／翻攝自Pixabay）

3.霸氣總裁天蠍男

強大又霸氣的男主角對女生強悍，卻在不經意間流露心中深情，這種反差萌讓人尖叫。天蠍男就具有這種潛在特質，他們對感情的看法就是支配，喜歡替女友做決定，雖然有些女生會感覺喪失自主權，但小女人類型者在這種關係中如魚得水。此外，天蠍男的最大特質就是忠誠，嚴格的要求自己也要求對方，希望這段感情的純淨不受汙染。

4.無時無刻製造浪漫的射手座

射手男喜歡自由，但願意在愛人面前低頭。他們玩世不恭，但發現自己做錯絕不會擺大男人架子，猶如斥子之心喜歡膩在女友身邊，也會因為女友願意陪他們出去玩而滿心雀躍。和射手座交往只有快樂2字形容，他們懂得製造浪漫，明明就是浮濫幼稚的花樣卻也能玩得出神入化，讓女友沉浸在粉紅泡泡裡，甚至產生自己是童話故事裡的公主的錯覺。

5.心細如髮的水瓶男

女生最怕另一半大喇喇，不懂她千迴百轉的心思，若對此感到厭煩的話，水瓶男將是天菜。他們有著極度斯文、溫柔的氣質，甚至比女生還要細膩，能讀懂女友眉宇間的真意與心情，讓人感到無微不至的體貼。雖然他們很多情，但對每一段感情都是真心誠意，並非浪蕩子般的糟蹋，未來若步入婚姻，將會定錨自己的內心，讓這艘愛的小船不再遠航。