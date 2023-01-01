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2023年吠陀12星座運勢！天蠍事業財運雙贏、雙子感情恩愛和諧

文／李靜唯老師

經過了辛苦的2022年，展望2023年，上班族總是渴望自己的運勢好轉，跟阿南德同門派、台灣吠陀星座權威李靜唯老師分析2023年感情、事業跟桃花最強三星座運勢指出，吠陀巨蟹、天蠍跟雙魚，新的一年很值得在事業衝刺，吠陀獅子、雙子跟天秤佔據桃花前三名，至於吠陀處女、天蠍、水瓶跟雙子則同樣是2023年最有財運的四個星座，其中可以看到吠陀天蠍在新的一年事業跟財運雙贏，吠陀雙子則在感情跟財運上會大豐收。

想要了解自己的吠陀星座是哪一個，可以參考以下的對照表。李靜唯老師特別提醒，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）

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●2023事業運前三名

TOP1.巨蟹座（7/15-8/14）

TOP2.天蠍座（11/15-12/14）

TOP3.雙魚座（3/15-4/14）

●2023感情運前三名

TOP1.獅子座（8/15-9/14）

TOP2.雙子座（6/15-7/14）

TOP3.天秤座（10/15-11/14）

●2023財富運前三名

TOP1.處女座（9/15-10/14）

TOP2.天蠍座（11/15-12/14）

TOP3.水瓶座（2/15-3/14）＆雙子座（6/15-7/14）

【2023年吠陀12星座運勢詳解】

牡羊（4/15-5/14）

事業運勢：雖然貴人總是不在你身邊，小人又總是給你出難題，但是經歷這些磨難後，隨之而來的是成長茁壯。

感情運勢：單身者身邊會出現對象，但是必須放下自我設限主動出擊，因為靜靜等待只會等來一場空；有伴侶者多花些心思製造浪漫的情調，當對方感受到你的用心時，也更加穩定彼此的關係。

財富運勢：資金運用會慢慢產生新的變化，生活或是投資開銷將可能帶來沉重壓力。

金牛（5/15-6/14）

事業運勢：明顯感受到挫折與限制，雖然付出十分努力，卻只能換來一半的成果，唯有加倍付出，才能有機會被看見。

感情運勢：單身者總無法確信對方是否值得你用心付出，但基於對愛情的渴望，讓你感到撲朔迷離；有伴侶者彼此之間的情感會隨著時間走向平淡，基於種種因素會與對方產生疏離感。

財富運勢：資金運用建議是少一分賭性就多一分安全，理性能為你守住財富，若是大膽投資會增加損失風險。

雙子（6/15-7/14）

事業運勢：對於工作充滿著各種想法與計畫，但卻總是無法有充足的行動力，審慎評估再按步就班進行最為理想。

感情運勢：單身者戀愛機會一波接一波，雖然很容易出現心動的對象，但是很有可能會面臨異地戀情；有伴侶者戀情開低走高，從相互矛盾溝通有障礙，到慢慢的會理解對方、體諒對方，感情逐漸恩愛和諧。

財富運勢：今年財富收入相當可觀，只要願意付出，都能夠得到好報酬，但是資金運用就要保守一點，建議見好就收。

▲巨蟹好運降臨，能夠發揮自身優勢、擴張事業版圖。（示意圖／pexels）

巨蟹（7/15-8/14）

事業運勢：好運降臨，擁有全新舞臺，能夠發揮自身優勢、擴張事業版圖，不過也同時伴隨著沉重的包袱與壓力。

感情運勢：單身者脫單機會相當渺茫，總是很難遇到興趣相同的異性，就算認識了新朋友，進一步交流的機會也不多；有伴侶者要留意可能會產生誤會，造成感情降溫，尤其是特別容易為了金錢觀念或是相關議題爭論不休。

財富運勢：雖然收入狀況穩定但是開銷變化增加，偏財運也不理想，所以想要投資時要三思而後行。

獅子（8/15-9/14）

事業運勢：整體而言，事業方面的挑戰很多，甚至可能會感受到有強烈的危機感，缺乏貴人運的你，肯定是舉步維艱。

感情運勢：單身者想建立新戀情需要長輩或是親友幫忙介紹，由於他們對你有足夠的瞭解，自然能夠為你推薦適合的人選；有伴侶者感情枯燥乏味、欠缺新鮮感，不過往好處想，與對方的關係如同昇華到家人一樣，也蠻不錯的。

財富運勢：若是你對於財富的渴望與追求越強烈，遇到失誤的機率就越高，2023年建議穩建踏實一點，才能保留住你的財富。

處女（9/15-10/14）

事業運勢：工作與事業發展的腳步緩慢，感覺到進度相當落後，催促的聲音與壓力到來，讓你想喘口氣休息的機會都沒有。

感情運勢：單身者今年特別有機會發展辦公室戀情，但因為是在職場上認識新伴侶，可能多多少少還是會為你帶來困擾；有伴侶者感情對你來說造成許多憂心的煩惱，甚至可能一度都在思考是否還要繼續維持下去。

財富運勢：財運方面的運勢，算是一飛沖天充滿著各種驚喜，可以的話多積極一點能夠開拓財源。

▲天秤在2023年有機緣能夠遇到適合的人。（示意圖／pexels）

天秤（10/15-11/14）

事業運勢：有想法有計畫就大膽的去實踐，雖然難免會遇到小麻煩，但是累積經驗將是你成長前進的原動力。

感情運勢：單身者若是已經獨善其身多年，2023年有機緣能夠遇到適合的人，並且可能很快就會步入婚姻的殿堂；有伴侶者在心靈層面上對於另一半的依賴性會增加，因為對方的表現可以說是可圈可點、無從挑惕。

財富運勢：財務方面的困境會日益增加，並且負擔也越來越沉重，需要妥善的進行財務規劃，才不會讓財務黑洞越陷越深。

天蠍（11/15-12/14）

事業運勢：工作運勢如同旭日東昇漸入佳境，只要保持平常心，工作步調會越來越穩定，若是有想換工作，2023年也是個好機緣。

感情運勢：單身者愛情運勢並不太理想，一眼望去總是看不到喜歡的人，不過渣男渣女倒是有可能主動來搭理你；有伴侶者感情運勢其實起起伏伏，當運勢低迷又無法理解對方時，彼此的心將越來越遠。

財富運勢：財富運勢開低走高，隨著工作運勢的穩定，收入也會隨之提升或穩定，只要控制好花錢的欲望，自然就不會破財。

射手（12/15-1/14）

事業運勢：工作的好運雖都在2022年用光了，但2023年工作運勢也不差，只要等待去年播種的成果即可。

感情運勢：單身者心思比較雜亂，遇到喜歡的人卻又不敢開口表達情意，其實只要願意主動開口，就能擁有一段好戀情；有伴侶者今年情感穩定沒有太多波折，唯一要注意的是在下半年兩人之間的溝通交流可能產生小口角。

財富運勢：財運起伏變化較大，很容易當過路財神，錢財左手進右手出，還好的是錢財的困境到了下半年會慢慢改善。

▲摩羯要學會斷捨離，守住荷包。（示意圖／pexels）

摩羯（1/15-2/14）

事業運勢：工作方面會讓你感受到茫然，看似機會很多卻又很難抉擇，若是遲遲無法決定，反而又會錯失最佳良機。

感情運勢：單身者要等到下半年，桃花運才會漸漸明朗化，不過還是需要多花點時間瞭解新對象，才不會掉入愛情陷阱；有伴侶者感情方面算平淡過生活，雙方都有自己要忙的事情，所以情感交流也就自然沒有以前濃烈。

財富運勢：財運狀況一直都在及格線的邊緣，一不小心就可能就會入不敷出，有些購買欲望需要學會斷捨離，才能守住荷包。

水瓶（2/15-3/14）

事業運勢：限制於無法突破僵局、無法改變，因此想要衝刺的人建議2023年必需停下腳步，因為新的一年只適合安排佈局規劃，並不適合行動。

感情運勢：單身者由於過度局限在自己的社交圈，讓想展開新戀情的你可以說是一籌莫展，不要抗拒改變，向外尋覓是能有收穫的；有伴侶者由於共同面對問題，對於彼此更加深入瞭解，雙方都加深了信賴感願意守護彼此。

財富運勢：財運還算不錯，如果能從事自己熟悉的領域，都能為自己帶來不錯的收入，不過偏財運不佳，投資要特別小心。

雙魚（3/15-4/14）

事業運勢：懂得把握資源與時機，好好的利用在自己身上，想要豐厚的收穫將不再是夢想。

感情運勢：單身者願意花心力將自己打理好，遇到正緣的機率會增加，打扮亮眼的你只要一出現，將會吸引到別人的目光；有伴侶者彼此之間的關係可能時好時壞，可以的話，保持一定的距離，給彼此一些空間，會讓距離產生出美感。

財富運勢：今年的財氣開始漸漸進入正向迴圈，收入方面有提升的趨勢，不過資金運用需要保守一點，才能減少不必要的損失。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。

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