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12星座「2023年1月戀愛運」排行！天蠍因1事無法脫單　第1名被倒追

▲▼情侶。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新的一年，12星座的戀愛運勢將有所不同。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

即將迎接2023年，許多人都期待新年新氣象，不只是事業、財運，桃花運也要順順利利。日本運勢網站「占TV」就分析，12星座在2023年1月份的戀愛運，快來看看自己會不會桃花朵朵開吧！

第12名 天蠍座

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想要在感情上順利，就要不怕害羞展現自我。

天蠍座在春節與家人相聚時，會有親友幫忙介紹對象，但因為太害羞不敢向對方邀約，導致感情路走得很不順；建議單身天蠍座要勇於展現自我，遇到心儀的對象，就要主動去認識；而已婚者要經常向伴侶示愛，讓對方知道自己的想法。

第11名 雙魚座

透露些關於自己的秘密，或許反而能讓感情升溫。

雙魚座在新的一年會沉迷於工作與學習，對於感情反而不太感興趣。不過若遇到不錯的對象，還是要睜大眼睛，這一階段容易遇到渣男、渣女，小心被玩弄感情；已婚者可能會遇感情倦怠期，建議可以買些小禮物給另一半驚喜，反而能讓感情升溫。

第10名 巨蟹座

看似平凡的日常生活中，可能隱藏著命運轉機。

巨蟹座在2023年1月並沒有太大變化，但也有可能潛藏著驚喜，像在路上遇到許久未見的朋友，或是在街上偶然遇到某人，不過能否發展出戀人關係，取決於巨蟹座是否要願意敞開心扉，因為你們可能還深陷於上一段感情中，難以接受新的戀情。單身者若遇朋友介紹新對象，應該先調適心態，不要為了脫單而交往；有伴侶的巨蟹座，感情中恐會遇瓶頸，可以試著找出兩人的共通話題，有助於感情繼續下去。

第9名 處女座

有機會與平時一起相處的人擦出意外火花。

處女座1月時會遇到不少挑戰，不過經過一番努力，事情通常會完美解決，在學習與工作中，你們能克服自己的弱點，期間或許會遇到一個貴人，由於他們的協助會幫你突破難關，在朝夕相處下產生感情，進而發展出戀人關係。單身處女座此時若有心儀對象，但感情老是停滯不前，不妨換個對象試試；而已婚者因工作繁重，所以與伴侶相處時間變少，建議若見面時間少，也要記得打電話給對方，維繫兩人感情。

第8名 金牛座

下定決心放手一搏，也許能迎來意想不到的結果。

金牛座年初時會變得很活耀，你可能計畫旅行或挑戰新事物，但對於感情反而比較不關注，尤其在追求失敗後，會將生活重心放在工作上，想以此忘掉痛苦，不過嘗試新事物時，反而讓有機會遇到新對象。單身的金牛座千萬不要對感情失望，放手去做將迎來意想不到的結果；而已婚者感情變化不大，繼續保持熱情，有助於感情升溫。

第7名 魔羯座

鎖定好目標，就能確實把握住機會。

摩羯座新的一年運氣不錯，事情都能順利進行，可以先擬定好計畫，去實踐目標，面對愛情也是如此，若遇到不錯的對象，可先交換聯繫方式，就算最後發現兩人不契合，當朋友也沒關係，未來可能是貴人，有暗戀對象的單身者，若發現與對象聊天時，對方總是愛理不理，建議早點死心，已婚者可嘗試在家約會，別有一番風味。

第6名 獅子座

用心抓住任何邂逅帶來的機會。

獅子座年初時會很忙綠，需處理工作還有生活瑣事，另外他們又樂於助人，戀愛運隨之而來，四處奔走時有機會遇到新對象，身邊朋友也會幫忙牽線，單身者若處於失戀狀態，建議多參加朋友聚會，會遇意想不到的收穫，而已婚者感情穩定，可以嘗試當朋友的愛情邱比特，辦活動介紹友人新對象，雙重約會也能促進夫妻感情。

第5名 射手座

不掩飾不做作才是感情世界中的法寶。

射手座在新的一年要學會坦誠相待，與人相處時別拐彎抹角，試著將想法講出來，別人才有機會認識真實的你們。單身者在心儀對象面前，不要堅持維持好形象，這會使彼此產生隔閡，讓人難以更進一步，應誠實地展現個人缺點。已婚者感情中會發生小爭執，但是因太關注彼此，發現對方的缺點而爭吵，很快就會和好。

第4名 牡羊座

人與人之間的相互往來正是感情基礎。

牡羊座個性熱情又活潑，比較不在乎感情生活，把戀愛看得很淡，不過2023年1月有機會脫單，參加朋友聚會時遇到合適的對象，或在工作上遇到契合的夥伴，兩人經常接觸而產生感情，最終發展成戀人關係，不論單身還是已婚者，都要多與人來往維繫感情。

第3名 天秤座

用親密的關係升溫愛情。

在新年第一個月，由於節慶的關係，能增加與親友共處的機會，而這時也是認識另一伴的大好時機，好對象或許就在認識的人中；如果是處於單戀階段，可以趁過年邀對象出來約會，或是請朋友幫忙，大家一起出去玩，讓彼此接觸的機會變多，脫單機率就會提高；已婚者如果覺得感情生活一成不變，可以試著透過談心，了解伴侶從未展現的一面。

第2名 雙子座

好奇心和興趣深處有相遇的跡象。

雙子座在2023年1月的愛情運不錯，建議多到戶外走走，在新環境容易邂逅合適對象，或是透過社團、課程等活動，嘗試認識不同領域的人，擴大交友圈就能提高脫單機會。單身者遇到心儀對象時別害羞，就主動出擊；而已婚者可以與伴侶挑戰新事物，或再去一次首次約會的地方，重溫當時的心情，有助於感情升溫。

第1名 水瓶座

吸引注意力的同時也很受歡迎。

金星即將進入水瓶座，這將大大提升你們的人際和感情關係，就算沒有打算找對象，但在不知不覺中，也會不知不覺引起其他人的關注，一旦給人留下了好印象，被追求的機會也大大提升。單身者若有曖昧對象，可以嘗試採取行動告白，脫單的機會非常大；而已婚者感情穩定，與伴侶關係和睦。

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