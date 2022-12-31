2023來了！5生肖「犯太歲」　小心衰一整年

▲2023年來了！命理師點名5生肖犯太歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

2023「兔年」即將來臨！對此，香港知名大師七仙羽師傅特別提醒，2023年有「5大生肖」犯太歲，未來恐發生婚姻不順、大破財、身體狀況出問題等7件衰事。七仙羽師傅強調「不怕一萬就怕萬一，絕不能輕視」，趕緊來看看自己有沒有上榜。

5大生肖犯太歲：

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屬兔

本命年整體運勢下滑，事業財運明顯變動，人際關係會出現變差，情感不順，注意意外事故、引起疾病風險、病災傷害！

屬鼠

自身運氣受阻，人際關係欠佳，官司近身、口舌多、注意牢獄災難！易衝動，感情不順！

屬龍

事業工作受阻，容易吃虧上當，財運受阻，易發生意外事故，身體欠佳，感情不合，破財！

屬馬

運勢下滑，工作阻礙多，衝動急躁小人是非，容易遭陷害，破財損財，事業不順！

屬雞

工作阻礙多，小心投資，破財損財，感情不順。

犯太歲7衰事【婚姻丶財運易出現危機的時間點：生日前】

1、婚姻不順，家庭不和，時有爭吵、冷戰

2、工作不順，常有小人作怪

3、做生意支出多於收入，虧損，投資失敗

4、財源不進，能力受限，同做一件事別人總比自己好

5、總有一些瑣碎事煩擾

6、身體健康出問題，體質變差，恢復能力差，或遭遇意外傷害

7、官非是非不斷， 運勢起伏