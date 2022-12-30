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平時超霸氣！「5星座」在喜歡人面前...秒緊張到手足無措

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▲5霸氣星座，在喜歡的人面前會緊張得變成「小綿羊」。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

有些人在心儀的對象面前，總會手足無措特別緊張，既不知道怎麼去表達，也不敢邁出第一步。星座網站「科技紫微網」就分析整理出，那些平時霸氣，但在喜歡的人面前卻會「一秒羞成小綿羊」，變得特別溫馴的星座。

牡羊座

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牡羊座的人是出了名的熱情開朗，即使在陌生人面前也是絲毫不畏懼。但他們在喜歡的人面前，會顯得特別沒自信，彷彿突然間覺得「自己不夠好、能力不夠優秀」，可能就會這樣硬生生錯失很多戀情機會。

獅子座

別看獅子座的人平時耀武揚威、強勢霸道，天生一副天不怕、地不怕的樣子，但是在喜歡的人面前，他們完全是另外一副面孔，變得小心翼翼，生怕惹得對方不開心。若是對方對他們的真心沒有表現出直接接受的態度，他們就會因為「害怕被拒絕、丟面子」，而馬上縮回來。

摩羯座

摩羯座的人在工作上總是從容淡定，做什麼都很有條理，可是一遇到感情問題，常會亂了方寸，一舉一動都小心翼翼，深怕自己做錯了什麼，而惹對方不開心。他們是那種「明明很在乎、還要裝作無所謂」的人，總讓朋友們看著都快受不了。

水瓶座

水瓶座的人平常伶牙俐齒，心情好的時候甚至可以跟你說上三天三夜，都不肯停下來。但一旦遇上喜歡的人，他們就會變得「特別孬、做什麼都很緊張」，連舉手投足都不自然起來，旁人一看就知道他們跟平時正常的時候很不一樣。

射手座

射手座的人平日急急忙忙，做什麼都很嗨很亢奮，但是在喜歡的人面前，他們會完全變一個人，開始「不知道怎麼接話、不知道怎麼哄對方、怎麼討對方歡心」。他們怕自己魯莽，又怕對方覺得自己不積極，常搞得自己手足無措。

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