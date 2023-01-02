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開工日防雨彈！降雨熱點出爐　周末全台放晴「再迎冷空氣」

▲▼口罩,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,過馬路,禮讓行人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天開工部分地區將有降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

元旦假期結束，受東北季風影響，明天(1/3)開工日迎風面桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，西半部山區也有零星短暫雨；周四(1/5)後雨區縮小，僅剩大台北、東半部、恆春半島有短暫雨；周六(1/7)過後各地可望放晴，但將有另一波冷空氣南下降溫。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，明天(1/3)受東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有較大雨勢機會；明天受南方雲系影響，西半部山區也有零星降雨。

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周三(1/4)仍受東北季風影響，不過南方水氣減少，剩桃園以北、東半部和恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸和宜蘭有較大雨勢。

▲▼新年第一周天氣三階段變化。（圖／氣象局）

▲新年第一周天氣。（圖／氣象局）

曾昭誠指出，周四(1/5)開始，東北季風減弱，轉為偏東風，北部、東北部氣溫回升，各地早晚偏涼；周四、周五(1/5~1/6)降雨範圍縮小，僅大台北、東半部、恆春半島有短暫雨，桃園以南和中南部多雲到晴，可見到陽光。

曾昭誠表示，周六、周日(1/7~1/8)東北季風增強，將再有一波冷空氣，不過整體環境乾冷，全台各地放晴，北部、宜蘭轉涼，但不會太冷，各地早晚偏涼，周末北部溫度14~15度，中南部16~17度，花東有零星短暫雨。

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