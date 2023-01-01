一圖看新年第一周天氣「3階段變化」！降雨熱區曝　周末陽光露臉

▲新年第一周天氣三階段變化。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

今(1/1)邁入2023年，氣象局公布2023年第一周天氣三階段變化，明天(1/2)基隆北海岸、宜蘭和雙北山區有雨，桃園以北、花東局部短暫雨，新竹以南偶有零星雨，半個台灣在雨區；周二到周五(1/3~1/6)雨區縮小，基隆北海岸、宜蘭降雨時間仍長，有局部較大雨勢；周六、日(1/7~1/8)水氣減少，各地陽光露臉。

氣象局表示，明天周一(1/2)受東北季風及南方雲系影響，水氣多，各地雲量多，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區降雨時間長，易有局部大雨，桃園以北、花、東有局部短暫雨，新竹以南雲量亦多，偶有零星雨，澎、金、馬有短暫雨，3000公尺以上高山仍有零星降雪及路面積冰機率，山區用路請慎防路面濕滑的現象。

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接著周二過後天氣將有第二階段變化，氣象局表示，周二(1/3)到周五(1/6)受東北季風影響，水氣較周一漸減，除迎風面降雨持續外，其他各地雨緩天氣逐日回穩；其中基隆北海岸、宜蘭地區降雨時間仍長，留意局部較大雨勢，桃園以北、花、東、馬局部短暫雨，周二西半部山區也有零星雨，另新竹以南平地、澎金為多雲到晴的天氣。

周六過後水氣減少，氣象局表示，周六(1/7)、周日 (1/8)因乾涼空氣南下，北台灣轉晴降溫，各地以晴到多雲的天氣為主，僅花東地區雲量稍多，偶有零星短暫雨。

溫度部分，氣象局指出，本周以東北季風影響為主，北台灣氣溫微幅起伏：周四(1/5)稍回溫，但周六(1/7)有另一波涼冷空氣影響，氣溫將再稍降。其他各地氣溫則變化不大，中南部須注意日夜溫差。

其中桃園以北及宜蘭部分，明天(1/2)整日偏涼，氣溫大多在14到20度之間；周二、三(1/3~1/4)較涼，周四(1/5)稍回溫，周末再轉涼。竹苗、中部約14到23°C，高屏約17到25°C，花東約17到23°C，澎湖16到20°C、金門12-18°C、馬祖10-14°C。

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