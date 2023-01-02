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今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

（圖／氣象局）

▲今天台灣附近水氣很多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

元旦連假收假日全台有雨，防10級強風！中央氣象局表示，今天（2日）水氣更多，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島容易出現短暫降雨，其他地區降雨機率也提高，雨勢會比元旦更為明顯；另外，周六、周日下一波冷空氣南下。

氣象局今晨對12縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今日傍晚起嘉義以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖將有9至10級強陣風，基隆北海岸及蘭嶼、綠島、金門、馬祖亦有強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今晨至下午雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風。

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▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局說，今天仍受東北季風及南方雲系北移影響，水氣更多，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島容易出現短暫降雨，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區雨勢較為持續，有局部大雨發生的機率，其他地區雲量偏多，降雨機率也提高，雨勢會比元旦更為明顯。

氣象局指出，今天早晚較涼，台南以北及宜花低溫15至17度，高屏及台東約18至20度，白天北台灣偏涼，高溫約19度，其他地方在21至23度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局預報，周二、周三東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部有雨，且有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴；周二因仍有殘餘的中層雲系，西半部山區也有零星短暫雨。

氣象局表示，周四東北季風稍減弱，轉為偏東風，北部及東北部氣溫也稍回升，但各地早晚氣溫仍涼；周四、周五降雨範圍縮小，縮至迎風面大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴，可以見到陽光的天氣。

氣象局說，周六、周日下一波冷空氣南下，但冷空氣強度仍有較大不確定性，不過整體環境偏乾，各地大多為晴到多雲、日夜溫差稍大的天氣，僅東部及東南部有零星短暫雨。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼新年第一周天氣三階段變化。（圖／氣象局）

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