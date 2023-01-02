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兵役延長查照案　立院程序委員會明討論

▲步兵203旅砲兵營新制教召訓練進行105榴砲戰術機動演練。（圖／八軍團提供，下同）

▲立法院會最快1月9日處理兵役延長案。（資料照／八軍團提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對備受關注的恢復徵集1年期義務役議題，立法院程序委員會3日將排定延會期間的院會議程，處理行政院函請審議「強化全民國防兵力結構調整方案」及「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」等案，可望列入1月9日院會報告事項。

根據立法院朝野協商結論，立法院延會至今年1月13日，從上周五至1月7日合併為一次會議，1月9日至1月13日合併為一次會議，將於1月3日程序委員會審定下周院會的議事日程。

行政院會上周通過國防部提報的「強化全民國防兵力結構調整方案」及內政部「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」，正式核定並公告恢復兵役一年方案，依法送立法院查照。

據指出，立法院程序委員會於1月3日審定議程後，恢復1年期義務役的查照案可望列入1月9日院會報告事項，若無黨團提案查照改審查，最快當天即可通過；但若有黨團提案改審查，該案將付委，待下會期開議後於相關委員會審查。

此外，在其他重大法案方面，立院人士評估，除了明年度總預算案外，包括《產業創新條例》、《菸害防制法》、《平均地權條例》、《氣候變遷因應法》修正草案，以及攸關防治性暴力的性私密影像5法，都是延會期間的重要法案。

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