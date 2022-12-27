游錫堃：台日友好關係　延續安倍晉三精神深化

▲游錫堃今天接見日本「參議院世耕弘成參議員」訪團一行。（圖／立法院提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

日本自民黨參議院幹事長世耕弘成等人27日拜會立法院長游錫堃。游錫堃致詞時表示，台灣將會持續深化民主價值與強化防衛力量，與日、美共同捍衛印太區域的和平，並表達台灣國會對前首相安倍晉三最深的悼念；世耕弘成則提到，台灣對日本而言是非常重要的友人與夥伴，而游錫堃11月底率團訪日，對強化台日關係做出很大的貢獻。

游錫堃表示，上個月他前往安倍晉三的故鄉山口縣，造訪明治維新胎動之地萩市，探訪吉田松陰任教的松下村塾、明倫學舍等，他認為吉田松陰啟蒙了許多維新志士，從而開啟明治維新與憲政體制，感到震撼與佩服，也才知道安倍成為影響世界的偉大政治家，其來有自。

游錫堃談及，他尤其喜歡吉田松陰所作磯原客舍ㄧ詩「海樓把酒對長風，顏紅耳熱醉眠濃。忽見雲濤萬里外，巨鰲蔽海來艨艟。我提吾軍來陣此，貔貅百萬髮上衝。夢斷酒解燈亦滅，濤聲撼枕夜鼕鼕」，深感吉田松陰是憂國憂民的思想家，日本是個堅韌且具改革開放精神的國家，相當值得台灣學習。

游錫堃細數歷史表示，日本在1853年黑船事件、1868年明治維新、1905年日俄戰爭勝利，由此可以看的出來日本對因應國際局勢反應快速且有效。對比中國自1840年鴉片戰爭到現在，仍未達到民主開放並成為憲政國家，日本比起中國更令人敬佩。

游錫堃談及，安倍晉三生前長年支持台灣，去年日本政府援贈超過420萬劑的新冠疫苗，在疫情緊張時如及時雨紓解了台灣的疫情，他非常感謝安倍的協助，而安倍主張的「台灣有事等同日本有事，等同日美同盟有事」，提醒日本朝野對台灣戰略地位的重視，並且在今年8月的中國對台灣軍事實彈演習台海局勢緊張時發揮作用，證明其高瞻遠矚，他要藉這個機會代表台灣國會對安倍表達最深的感懷與悼念。

世耕弘成表示，台灣對日本來說是共享民主自由的夥伴，具有緊密的經貿關係，且在天災時也能彼此協助度過難關，日本在疫情嚴峻面臨口罩不足時，受到來自台灣的大量捐贈，這個恩情一定不會忘記。他特別談及，「安保3文件」中提到台灣，特別是台海的穩定性，也將中國定位為日本具挑戰的國家，這表示日本跟台灣會堅決在一起，且這趟行程有12位議員行動訪台，就是台日友好的最佳證明。

世耕弘成說，安倍昭惠發表安倍晉三追思父親安倍晉太郎的文章中，曾引述吉田松陰的「留魂錄」，說到每個人都有自己的春夏秋冬，即便安倍晉三這棵大樹已倒下，但播下的種子跟嫩芽會在別的地方開花結果，因此他相信在游錫堃及各位委員的同心協力之下，台日友好的大樹也將繼續茁壯。