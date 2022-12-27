藍控疫苗受害審議沒下文　綠還原實際數字

▲國民黨團今天透過視訊與陳情人連線。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立法院黨團27日上午舉行記者會，指控有一名疫苗受害救濟申請人，等了1年審議仍無下文，根據目前疫苗審議補助率，不僅沒有從寬認定，沒有真相者仍高居不下。對此，民進黨團幹事長羅致政舉出實際數字指，以每次會議平均審定件數計算審議效率，新冠肺炎疫情爆發前，衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）約僅20件左右，但去年增加至33件，今年則為57件左右。

國民黨團今天上午舉行「疫苗受害審議一年沒下文，蘇貞昌的道歉太廉價」記者會，一名疫苗受害救濟申請人陳宏宇現身說法。

對此，羅致政稍早提供疫苗受害審議小組相關資料指，截至今年11月24日，在受理救濟的7042個案件中，共有1495件已結案，佔比21％，另有165件為相關或無法確定與疫苗有關，因此核予救濟金，佔比11％，還有148件為無關而核予醫療或喪葬補助，佔比9.8％。

羅致政也提供疫苗受害審議小組運作成效的資料表示，2017年開會4次、103件申請案件中審定94件，2018年開會7次，132件申請案件中審定120件，2019年開會8次，149件申請案件中審定146件，2020年開會7次，167件申請案件中審定162件，2021年開會12次，3751件申請案件中審定400件，2022年開會23次，4647件申請案件中審定1323件。

根據羅致政所提供資料，以每次會議平均審定件數計算審議效率，2017年約為23件，2018年17件，2019年18件，2020年23件，2021年33件，2022年57件。