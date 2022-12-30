快訊／2098億前瞻第4期特別預算案通過　全數舉債支應

▲立法院三讀通過2098億中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（30日）表決由民進黨團的「前瞻預算第4期特別預算案」等提案，此項原列2101億9966萬，最終減列3億6710萬1千元，改列為2098億3255萬5千元，全數舉債支應，三讀通過。

行政院長蘇貞昌10月4日赴立法院進行112年度中央政府總預算案報告並備質詢，指出前瞻預算第4期特別預算案編製重點包括軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設、人才培育促進就業建設等。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，21日審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案（112年度至113年度）」（前瞻預算第4期特別預算案），總計2101億9966萬，初步通過刪減2億9650萬，後續提報院會討論，討論前須交由黨團協商。

游錫堃28日下午召集黨團協商，研商前瞻預算第4期特別預算案，處理由財政委員會所彙整的立委和朝野黨團提出的172件提案。歷經2小時協商，再減列3300萬元，並通過民眾黨團的前瞻計畫各業務費「通案刪減1%」提案；另有8案未獲共識，均為在野黨立委和黨團所提。

黨團協商結果，30日立法院會進行處理上述預算案時，非保留部分，宣讀後均予以通過，保留部分均暫保留；保留部分進行處理前，由各黨團推派代表各1人發言，發言順序依時代力量、民眾黨、國民黨、民進黨黨團順序進行，每人發言時間為3分鐘，發言完畢後，各案均不再發言，即依保留案號依序表決。