「蔡壁如有夠倒楣」成選戰話題　她親曝去向：會是持續發火的壁爐

▲蔡壁如發表新年談話,表示自己2023年會是「持續發火的壁爐」。(圖/翻攝自蔡壁如臉書)

記者江采蓁/綜合報導

民眾黨前立委蔡壁如昨(1)日於臉書寫下新年談話,指出「蔡壁如有夠倒楣,自己沒選,連碩士學位也沒了」,沒想到意外成為2022選戰話題之一,針對許多人關心她主動請辭離開立法院後的去向,她也表示2023年自己還會是「持續發火的壁爐」。

蔡壁如指出,「蔡壁如有夠倒楣,自己沒選,連碩士學位也沒了」,沒想到會成為2022年九合一選戰話題之一,但其實她沒預料到的是無法幫「自己寫的論文」討回公道。她引用前南非總統曼德拉的話「I never lose,I either win or learn.」表示,困難會讓她感到失敗甚至鬱卒,可是她的人生不會被困難定義失敗。

蔡壁如提到,主動請辭離開立法院後,謝謝大家關心她接下來的去向,她表示,對她而言,只是打包了經驗,任何地方都可以重新開張,無論是電台、談話性節目、書店、論壇等,她坦然說道,「撕開所有標籤,踏好每個臺階,我想就這麼簡單」。她也表示自己要說聲抱歉,她總是自以為誠實而講話太直接,「所以請大家把我當成動詞吧!2023年,會是持續發火的壁爐」。

蔡壁如感性寫下,至於靠什麼支撐「餘生」,就讓她帶著那些微微的痛,拿起聽診器,傾聽這土地的聲音,繼續為台灣努力吧!她提到,「有人說生命可以像舞蹈。我想,我的生命偏偏就是選了拳擊!」此文一出,民眾黨立法院黨團總召邱臣遠也留言打氣,「壁如姐,加油!祝福 新年快樂!2023Happy兔You。」媒體人羅友志則是說道,「妳身在一個不了解妳,又不懂珍惜妳的地方,可惜了…媒體圈吧?人生第三次斜槓,妳適合自律的媒體生活。」