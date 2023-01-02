「蔡壁如有夠倒楣」成選戰話題　她親曝去向：會是持續發火的壁爐

▲蔡壁如發表新年談話，表示自己2023年會是「持續發火的壁爐」。（圖／翻攝自蔡壁如臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨前立委蔡壁如昨（1）日於臉書寫下新年談話，指出「蔡壁如有夠倒楣，自己沒選，連碩士學位也沒了」，沒想到意外成為2022選戰話題之一，針對許多人關心她主動請辭離開立法院後的去向，她也表示2023年自己還會是「持續發火的壁爐」。

蔡壁如指出，「蔡壁如有夠倒楣，自己沒選，連碩士學位也沒了」，沒想到會成為2022年九合一選戰話題之一，但其實她沒預料到的是無法幫「自己寫的論文」討回公道。她引用前南非總統曼德拉的話「I never lose,I either win or learn.」表示，困難會讓她感到失敗甚至鬱卒，可是她的人生不會被困難定義失敗。

蔡壁如提到，主動請辭離開立法院後，謝謝大家關心她接下來的去向，她表示，對她而言，只是打包了經驗，任何地方都可以重新開張，無論是電台、談話性節目、書店、論壇等，她坦然說道，「撕開所有標籤，踏好每個臺階，我想就這麼簡單」。她也表示自己要說聲抱歉，她總是自以為誠實而講話太直接，「所以請大家把我當成動詞吧！2023年，會是持續發火的壁爐」。

蔡壁如感性寫下，至於靠什麼支撐「餘生」，就讓她帶著那些微微的痛，拿起聽診器，傾聽這土地的聲音，繼續為台灣努力吧！她提到，「有人說生命可以像舞蹈。我想，我的生命偏偏就是選了拳擊！」此文一出，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠也留言打氣，「壁如姐，加油！祝福 新年快樂！2023Happy兔You。」媒體人羅友志則是說道，「妳身在一個不了解妳，又不懂珍惜妳的地方，可惜了…媒體圈吧？人生第三次斜槓，妳適合自律的媒體生活。」