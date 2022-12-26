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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跨派系綠委挺普發現金1萬元　黨內有異音：應針對性紓困

▲▼美金、日幣、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲跨派系立委紛紛針對「還稅於民」提出不同主張。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

財政部預估今年超徵稅收將達到4500億元，民進黨英系立委26日串連呼籲，建請行政院規劃全民發放現金1萬元，湧言會立委則開記者會盼全民共享經濟成果，讓大家過個好年，多名正國會、新系立委明天將共同舉行記者會，響應普發現金主張；不過，仍有新系立委郭國文表示不同意見指，與其普發現金，應該針對性紓困，善用政策工具達到財富重分配。

財信傳媒董事長謝金河上周表示，應該把超徵稅收慷慨分享給底層民眾，並警告政府如果跟人民斤斤計較，恐怕將會丟掉政權，引發熱議。民進黨立委何欣純兩天前先發文呼應，要讓全民有感才是重點，她今天受訪再指，應發放「現金券」讓全民可以領得到，也要繼續檢討，調整《社會救助法》的貧窮線、還要把學生就學貸款、社會住宅申請、房屋租金補貼門檻都要做調整。

綠色友誼連線立委何志偉昨晚透過臉書表示，現在台灣的貧富差距擴大，應該要直接發現金，將超徵的稅金發還給人民，這是他們應得的錢，4500億「超收稅金」應要直接「還財於民」才會讓人民真正有感。

湧言會立委王定宇、林楚茵、趙天麟今天上午舉行記者會提出3點呼籲，訴求不應設定條件，由2350萬位全國國民共享經濟成果，讓大家過個好年，並應減輕全台84萬位年輕人背負的助學貸款壓力，另對於面臨無薪假、留職停工的產業，行政院應該再提出新版本的「產業紓困方案」。

正國會立委陳亭妃發布新聞稿表示，她支持「還稅於民」計畫，不論是用甚麼形式，若能在預算達標的情況下，提出「全民共享」的方案，現金也好、振興券也好，只要能讓經濟復甦，將資源真正用在刀口上，讓人民有感，建請行政院儘速進行跨部會決策，提出配套措施，早日讓民眾受惠，有助於維持民生發展。

英系率先串連喊普發現金1萬元　新潮流、正國會立委明開記者會

英系立委劉櫂豪、陳明文、蘇治芬、管碧玲、羅致政、莊瑞雄、蔡易餘、邱泰源、吳玉琴、王美惠、江永昌下午則串連發聲，建請行政院全面規劃，在財政負擔許可狀態之下，全民發放現金1萬元 ，讓台灣的經濟成果與民眾共享，「新的一年，我們要帶頭拚，國家有發展，民心就穩定，拚經濟，國家向前行，我們繼續為大家努力！」

羅致政受訪透露，其實從選舉後就已經在醞釀這個議題，經過計算，普發現金1萬元是可行的，民眾面對通膨等壓力，感受不到經濟成長的果實，普發現金是讓人民有感的施政；至於為何選在此時間點發動？羅說，農曆春節快到了，近期財政盈餘的數字也陸續出來了，不用再拖了。

新系立委陳素月、劉世芳、許智傑、正國會立委莊競程、黃秀芳明天上午將共同舉行記者會，響應英系立委主張，訴求「超額稅收紅利，全民共享成果，2023拚經濟，全民普發現金1萬元」。

普發現金有異音　郭國文：針對性紓困才是苦民所苦

不過，郭國文今天表示不同意見指，財政部大幅低估「營業所得稅」的收入，才會出現超徵的狀況，並不是政府多收稅，且若將超徵的稅收若用普發的方式回歸民間，就枉費政府的功能，與其普發現金，更應該「針對性紓困」，善用政策工具來達到財富重分配，針對性紓困這才是真正的「苦民所苦」。

郭國文舉例，從數據調查上能發現，社會後40%的民眾，可支配所得以每年3千、5千塊在成長，但以今年通貨膨脹逼近3%的高通膨換算，可支配所得其實在減少中，反觀社會前40%的家庭，每年可支配所得超過百萬，發個幾千塊給這些人的用意何在？

民進黨立委林靜儀說，她不會反對分錢讓民眾心情好，但也應該要補貼面臨缺單困境的中小企業，特別是許多製造業受到中國疫情、烏俄戰爭、歐洲能源缺乏等因素影響，今年下半年缺單的狀況非常嚴重，還有可能延續到明年，應針對中小企業進行補貼。

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