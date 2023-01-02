陸客蜂湧外遊！三亞「53萬一晚的房間」售罄　飛機坐滿了人

▲海南元旦小長假迎來旺季。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

作為大陸放棄「動態清零」後的首個小長假，2023年元旦假期大陸不少景區提前喊出「客滿」。在2022年的最後一個月，三亞這座以冬季避寒勝地著稱的旅遊城市也迎來了旺季。遊客驚呼，「在前往三亞的飛機上，幾乎坐滿了人。」 當地旅遊業者也開心表示，「12萬人民幣（約新台幣53萬元）一晚的房間也都被訂完。」

據《九派新聞》報導，據海南機場12月30日消息，元旦期間(2022年12月31日至2023年1月2日)，海南機場旗下島內三機場預計共執行航班2300餘架次、運送旅客近32萬人次。

據《紅星新聞》1月1日報導，疫情政策調整之後，洛陽的賈姓女子在確診康復後，決定和男友一起去三亞旅遊，距離他們上次出門旅遊已經過去了3年，「在前往三亞的飛機上，幾乎坐滿了人。」

令賈女印象深刻的是，旅客很多都是帶著小孩的家長，機上也少有咳嗽聲， 「交流後發現許多都是陽康後才出來的人。」擔心再次感染，她在行李中也帶上感冒藥、退燒藥和體溫計，幸運的是，直至旅程結束，「備好的藥也沒用上」。

12月30日，海南省新冠疫情防控新聞發布會（第八十四場）在海口舉行。據《海南日報》報導，海南省每日新增新冠感染人數處於高位波動期，全省預計調查感染率已達50%，三亞市、海口市整體上已過感染高峰（截至12月25日，調查感染率為57.1%、52.8%）。 海南省目前的毒株主要是BA.5.2，相對其他毒株感染後症狀比較輕。

三亞的酒店民宿也開始忙活起來。負責三亞酒店遊艇等一站式服務項目的旅遊業者周毅發出感慨，「以前我們是怕沒有單，現在是怕沒有車、房和船！」周毅提供的一張截圖顯示，合作的某別墅度假酒店也在幾天內幾乎售罄，「12萬（人民幣，下同）一晚的8人間、8萬一晚的6人間和七八千的雙人間都被訂完。」

據紅星新聞，2022年12月26日，三亞灣紅樹林度假世界工作人員表示，酒店的客流量有一定回升，當日登記入住率為53.79%，「這個數據與前幾個月相比還是可以的，每天預訂的客人也很多，入住率一直在上漲。」隨著元旦小長假的到來，該酒店2022年12月30日的入住率已經漲到90%。工作人員表示，以前元旦期間入住率一般在70%至80%。

除酒店外，部分民宿也迎來了入住率的上漲，雖數據不如往年，但較幾個月前有所上升。三亞海棠灣蜜塘小院精品民宿的工作人員透露，民宿入住率已經達到95%以上，「因為很多客人是當天或者只提前一兩天預訂，目前還無法預估遠期的訂單情況。」

另外，海南免稅購物也在快速升溫。2023年1月1日，在三亞海旅免稅城內，海南旅投免稅品有限公司運營總監賀翠萍能明顯感受到客流在回升，「從2022年12月20日起，店內的客流和銷售額每天都在上漲，達到了12月份的峰值，相當於恢復到2022年1月的量。」

據海口海關透露，2022年12月13日至19日，海南離島免稅單日銷售金額，已連續7天超1億元，免稅市場逐步「回暖」。三亞海關也表示，2022年12月25日至31日，三亞海關共計監管離島免稅銷售5.9億元，6.5萬人次，60.3萬件。

除了海南三亞，大陸其他地區的多個景區也都迎來客流高峰。四川省內瓦屋山、峨眉山、西嶺雪山、二郎山更是紛紛向遊客發布提示，呼籲未預訂的遊客請勿前往。

據中國國家鐵路集團有限公司的數據顯示，2022年12月31日為客流最高峰，全國鐵路預計發送旅客550萬人次；民航方面，今年元旦假期航空旅客以探親 訪友、假日旅遊人群為主，為保障旅客順利出行，南昌機場增加運力投放，預計運輸486架次，運輸旅客4.8萬人次，客座率75%。