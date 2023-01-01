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元旦連假屏東墾丁人潮塞爆　警估1日下午起出現北返車潮

▲屏東縣政府警察局長劉印宮坐鎮交控中心 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府警察局長劉印宮坐鎮交控中心。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

元旦連續假，遊客湧入屏東，墾丁住房率高達9成，為疏解各地旅客大量湧入之車潮造成交通壅塞，屏東縣警方準備各項交通疏導的應變計劃；局長劉印宮更於1月1日上午前往屏東縣政府警察局交控中心督導各項交通管理作為，並轉達縣長慰勉之意，感謝同仁犧牲連續假期、辛勞執勤。

▲屏東縣政府警察局長劉印宮坐鎮交控中心 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣警方對轄區易壅塞路段及旅遊熱點，事前妥善規劃各項疏導策略以避免車流壅塞，並為確保交通順暢，於連假首日上午7時起啟動智慧號誌交控號誌系統，自動偵測車流，調整號誌秒數；並觀察國道南下車流漸增，立即於8時與公路總局第三區養護工程處擺設交通錐啟動南下調撥車道，調撥北上一車道供南下車流使用，直至下午14時許車流減少後撤除調撥，車流疏解成效良好。

警方依據首日住房及景點遊客屢次的大數據分析，預估元月1日下午會有大量車潮北返，將視車流即時狀況實施北上調撥車道、台1線永翔路口車輛分流及號誌長綠等疏導措施；另持續規劃「交通快速疏導部隊」，隨時監控車流即時疏導，並迅速排除事故，讓民眾開心出遊、順暢返家。

屏東縣警方提醒駕駛朋友行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，以降低意外發生，並隨時監看沿路CMS電子看板、收聽警廣，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊，掌握路況、開心出遊。

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