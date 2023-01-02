幕後／朱立倫派李縉穎掌竹市黨部　要促成2024藍白合沒那麼簡單

▲李縉穎參選立委時成立競選總部，郭台銘、宋楚瑜、柯文哲站台。（資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

去年12月30日，國民黨主席朱立倫派甫回黨的李縉穎出任新竹市黨部主委，原主委許修睿則功成身退。由於李縉穎曾先後在民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘手下做事，有助串連朱、柯、郭三人，政壇咸認，此一人事案是朱立倫出手整合非綠陣營，為2024大選藍白合作的起手式。

進一步看李縉穎的背景，李縉穎的父親是前國民黨立委李嘉進，本身就是「根正苗藍」，他也曾與現任文傳會副主委的林家興共同替吳敦義打選戰、參與郭家軍團隊運作，並擔任中華民國派青年智庫「新共和通訊」的編輯，和藍營淵源不淺。

後來李縉穎轉往前台北市長柯文哲麾下服務，是柯訪日、訪陸的幕後推手。接著李縉穎取得柯文哲同意，以借將之姿出任鴻海創辦人郭台銘政策辦公室主任。

2019年李縉穎脫黨，以無黨籍、郭家軍身分參選新北市土城三峽立委，成為郭台銘公開力挺的立委候選人，但李後來遭國民黨開除黨籍。去年11月李縉穎搭上「同舟計畫」重返國民黨，與新竹素無淵源的他，卻在九合一勝選後，獲朱立倫欽點，空降出任新竹市黨部主委，由於新竹市長是民眾黨籍的高虹安，此一人事案引發黨內外高度關注，外界認為，李縉穎擔任此一職位，有助「藍白合作」。

▲朱立倫找被視為「郭家軍」的李縉穎，重返藍營接手新竹市黨部主委。（資料照）

不過，黨內人士分析，從李縉穎的背景以觀，或許「回歸藍營」才是比「藍白合」更為精準的描述。加上目前已經有耳語表示，要看他這次回黨是真的忠心耿耿還是存有二心，因此在未來黨部主委職務上，李應會以國民黨利益為優先考量，否則難杜攸攸眾口。

據了解，李縉穎本身相當重視各界對他的看法，不喜歡黨內罵他「叛徒」、「黨性不堅」，所以承諾會把黨部辦好，也會自籌黨部經費，誓言用行動來洗白過去。而朱立倫日前也幫忙緩頰，說要給年輕人將功折罪的機會，且相信李縉穎很有熱忱打拚，新竹市是李非常好的起點。。

然而回到政治現實，藍白合作並非一個黨部主委職位就能促成。例如民眾黨主席柯文哲為了拉抬立委小雞，已多次強調會參選總統，並籌組競選辦公室，柯已「箭在弦上、不得不發。此外，在2024立委這一局，國民黨在新竹市已有現任立委鄭正鈐，李縉穎出任黨部主委，首要之務就是確保鄭正鈐順利連任，若連唯一一席立委都拱手讓人，黨部主委恐怕都要自請負責，所以在立委選戰中要促成藍白合，恐怕沒那麼簡單。

所以黨內人士解讀，朱立倫要擴大非綠陣營合作，必定要向柯文哲與郭台銘釋出善意，而李縉穎曾是國民黨員，剛好又兼具「柯家軍」與「郭家軍」的背景， 所以讓被開除黨籍的李回來，正可以成為朱立倫要整合非綠陣營的最佳起手式。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者周宸亘攝）